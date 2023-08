In casa Hyundai è tempo di rinnovamento per la i30. Le prime foto spia del restyling ve le abbiamo mostrate a maggio e i test proseguono per tutte le versioni. Prima abbiamo visto la fastback ed ora è la volta della station wagon. Un nostro fotografo ha pizzicato un paio di prototipi fuori dal centro tecnico Hyundai in Germania ed ecco le immagini.

Il restyling della i30 station wagon

A prima vista, queste i30 sembrano identiche ai prototipi di i30 hatchback e fastback che abbiamo visto in precedenza. Le barre nere sul tetto, però, indicano che si tratta di una wagon; infatti il vetro laterale del montante C è chiaramente più grande.

La Hyundai i30 Wagon restyling vista da dietro

Le pesanti camuffature nella parte posteriore della i30 nascondono una carrozzeria allungata ma, rispetto agli avvistamenti precedenti, è facile notare i nuovi fanali posteriori che fanno capolino attraverso le maglie. Curiosamente, la mimetica pesante si estende in avanti fino alle portiere su un solo prototipo, non sull'altro, dove comunque non si intravede nulla di particolarmente significativo.

Le foto spia della Hyundai i30 Wagon restyling

Il frontale, invece, si nasconde ancora dietro i teloni e nasconde modesti ritocchi alla fascia inferiore e alla griglia. Attraverso le coperture possiamo immaginare il familiare profilo esagonale Hyundai e fari molto simili a quelli del modello attuale.

Cosa cambierà a bordo?

Tutto sommato, quindi, ci aspettiamo che l'aggiornamento esterno sarà piuttosto ridotto. Non abbiamo ancora avuto anticipazioni sugli interni della i30, ma è probabile che non subiranno particolari modifiche. Per saperlo bisogna aspettare.

Hyundai dovrebbe presentare il restyling della i30 a fine anno, quindi continuate a seguirci per saperne di più.