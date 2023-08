A maggio la BMW Serie 5 si è totalmente rinnovata, diventando anche a zero emissioni fino a 601 CV. Da noi arriverà in concessionaria a fine anno e ora la casa bavarese mostra com'è la Serie 5 per la Cina.

Come di consueto ci sono alcune caratteristiche esclusive pensate per i clienti cinesi (a partire dalla lunghezza) e sia la Serie 5 che la i5 per la Cina saranno prodotte in loco, ovvero verranno assemblate nello stabilimento di Dadong gestito dalla joint venture BMW-Brilliance.

E' più grande, ma c'è anche dell'altro

Da noi la nuova Serie 5 è cresciuta di 97 mm in lunghezza raggiungendo i 5,06 m, di 32 mm in larghezza (1,90 m) e di 36 mm in altezza (1,52 m). Anche il passo è aumentato di 20 mm, per un totale che sfiora i 3 metri. In Cina la berlina sarà venduta solo come modello a passo lungo.

Purtroppo, però, BMW non ha ancora fornito dettagli sulle dimensioni. Tuttavia, considerando che la precedente generazione della Serie 5 Li era circa 13 centimetri più lunga del modello standard, la nuova sarà probabilmente lunga circa 5 metri e 18 centimentri.

La BMW Serie 5 per la Cina

Riguardo al design, i nuovi fari a LED e l'illuminazione di contorno delle griglie a rene nella parte anteriore non sono una novità, ma il modello per la Cina riceve un "5" illuminato esclusivo che sarà già incluso nel prezzo. Si trova nell'area della curva di Hofmeister sul montante C e pulsa in azzurro sulla i5 quando l'auto è in carica. Sulla Serie 5 con motore a combustione, invece, il numero si illumina in bianco.

Come una Serie 7

Com'è ovvio l'aumento della lunghezza influisce positivamente sul passo e quindi offre più spazio per le gambe dei passeggeri seduti dietro. Ma questo non è l'unico miglioramento rispetto alla Serie 5 standard: la Cina ottiene anche un display panoramico da 31,1 pollici con risoluzione 8K e connettività 5G, preso in prestito dalla Serie 7 top di gamma.

Gli interni della BMW i5 LWB per la Cina

Tra le altre caratteristiche disponibili sia per il modello a combustione che per quello elettrico ci sono inoltre il climatizzatore a quattro zone e l'impianto audio premium Bower & Wilkins.