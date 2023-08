Chi non è già partito per godersi il weekend e il "ponte" di Ferragosto, è probabile che stia organizzando una gita in giornata per il 15 agosto.

In questo giorno migliaia di italiani sono pronti a raggiungere mete relativamente vicine alla propria casa, che sia con l'autostrada o attraverso le strade normali. Come ogni viaggio, per ridurre al minimo i disagi, è giusto organizzarsi in anticipo, magari dando anche uno sguardo alle previsioni del traffico. A tal proposito, ecco quelle elaborate da Autostrade per l'Italia.

Previsioni del traffico lunedì 14 e martedì 15 agosto

Nonostante sia tradizionalmente una delle giornate più calde dell'anno (soprattutto in termini di traffico), Autostrade per l'Italia prevede una situazione relativamente scorrevole, con bollino giallo per chi si dirige verso le principali località turistiche sia lunedì 14 agosto che martedì 15.

E' vero anche che tantissimi italiani si sono già messi in viaggio nel weekend del 12-13 agosto e potrebbero fare ritorno a casa proprio il 15. Al tempo stesso, nel caso di tante gite fuori porta potrebbe essere sufficiente percorrere delle strade senza pedaggio invece dell'autostrada. Senza contare che la situazione potrebbe essere diversa a seconda delle zone in Italia.

Con ogni probabilità le località marittime e montane potrebbero avere traffico più intenso, con qualche rallentamento in più.

Un buon consiglio è quello di svegliarsi presto martedì 15 e dare un'occhiata al traffico in tempo reale su Google Maps o Waze impostando l'itinerario scelto.

Le previsioni meteo

Il rafforzarsi dell'Anticiclone Africano porterà ad un progressivo aumento delle temperature nel corso della settimana su tutta l'Italia. Il meteo dovrebbe essere perlopiù sereno su tutto lo Stivale, salvo qualche temporale localizzato e difficilmente prevedibile allo stato attuale.

Traffico, i consigli per rimanere informati

Ricordiamo che sugli oltre 1.400 km di tratte autostradali è attivo il sistema SICVe (erede del Tutor) per il monitoraggio della velocità media. Saranno accesi anche numerosi autovelox, la loro posizione è consultabile sul sito della Polizia di Stato o su app come Google Maps possibile trovare un elenco dei cantieri attivi durante l’estate.

Come sempre la raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione mentre si guida e di partire con l'auto messa a posto. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di effettuare un check-up o meglio un tagliando, per assicurarsi che ogni cosa funzioni a dovere.

Per quanto riguarda i rifornimenti di carburante - i cui prezzi continuano a salire - dal primo agosto ogni stazione di servizio mostrerà un cartello con i prezzi medi, così da poter scegliere il distributore più conveniente.

Una volta per strada poi ci sono numerosi modi per conoscere in tempo reale le condizioni del traffico: