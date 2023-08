L'ultimo weekend di agosto segnerà la fine delle ferie per milioni di italiani. Il rientro nelle grandi città dalle località turistiche marittime e montane causerà inevitabilmente diverse code e rallentamenti sulle principali tratte autostradali del Paese.

Analizziamo dunque, come di consueto, le previsioni del traffico realizzate da Autostrade per l'Italia, che mettono in evidenza i possibili disagi che gli automobilisti potrebbero incontrare sabato 26 e domenica 27 agosto.

Previsioni traffico sabato 26 agosto

Il fine settimana avrà inizio con una mattinata da bollino rosso sulle tratte sia verso le grandi città sia verso le principali località turistiche. A partire dal primo pomeriggio il traffico verso le località di vacanza si ridurrà progressivamente, passando al bollino giallo, per diventare regolare e scorrevole entro la serata.

Per chi invece sarà impegnato con il rientro a casa, la situazione resterà critica (bollino rosso) per tutto il pomeriggio, regolarizzandosi soltanto in serata (bollino verde).

Naturalmente, per evitare il più possibile code e disagi sotto al sole vi consigliamo, se possibile, di partire nelle prime ore della mattina o al calare del sole. Come sempre, infine, ricordiamo che i mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle 8 alle 16.

Previsioni traffico domenica 27 agosto

La mattina di domenica comincerà con traffico intenso (bollino giallo) verso le mete turistiche, per poi normalizzarsi nel corso della giornata. Discorso opposto per chi rientrerà dalle vacanze e sarà diretto in città: sulle tratte verso i grandi centri urbani Autostrade.it prevede una situazione analoga a quella del sabato, con traffico critico dalla mattina fino al tramonto.

Ricordiamo che domenica è previsto lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti nella fascia oraria 7-22.

Previsioni meteo

Le temperature durante il weekend saranno piuttosto elevate su tutta la Penisola, a eccezione dell'Arco Alpino. Al Centro e al Centro-Nord durante la giornata di sabato si raggiungeranno punte di 40°C nelle zone interne (quindi anche sull'Autostrada A1). In serata, poi, potrebbero svilupparsi alcuni temporali isolati nel Nord Ovest e sulle Alpi. Al Sud e sulle Isole meteo sarà soleggiato con valori massimi di temperature che potrebbero superare i 41°C.

Per domenica è prevista una situazione piuttosto simile, con temperature elevate al centro e al settentrione e con possibilità di pioggia nel Nord-Ovest e nel Nord-Est nel corso del pomeriggio e della serata.

Tutor accesi e lavori

Ricordiamo che su oltre 1.400 km di tratte autostradali è attivo il sistema SICVe. Sul sito ufficiale della Polizia Stradale sono disponibili costanti aggiornamenti sulle accensioni del sistema e le diverse tratte controllate.

Ovviamente, il nostro consiglio è stare attenti anche agli autovelox, i quali sono segnalati da diverse app. Infine, sul sito della Polizia di Stato è possibile trovare un elenco dei cantieri attivi durante l’estate.

Traffico, i consigli per rimanere informati

Ricordiamo che sugli oltre 1.400 km di tratte autostradali è attivo il sistema SICVe (erede del Tutor) per il monitoraggio della velocità media. Saranno accesi anche numerosi autovelox, la loro posizione è consultabile sul sito della Polizia di Stato o su app come Google Maps possibile trovare un elenco dei cantieri attivi durante l’estate.

Come sempre la raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione mentre si guida e di partire con l'auto messa a posto. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di effettuare un check-up o meglio un tagliando, per assicurarsi che ogni cosa funzioni a dovere.

Per quanto riguarda i rifornimenti di carburante - i cui prezzi continuano a salire - dal primo agosto ogni stazione di servizio mostra un cartello con i prezzi medi, così da poter scegliere il distributore più conveniente.

Una volta per strada poi ci sono numerosi modi per conoscere in tempo reale le condizioni del traffico: