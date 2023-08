Alla fine delle vacanze estive, l’auto torna a infiammare il dibattito politico. Fra caro-carburanti e stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, sono due i dossier su cui il Governo promette di concentrarsi nelle prossime settimane.

Si parte alle 17 di oggi, lunedì 28 agosto 2023, con il primo Consiglio dei ministri post-ferie, chiamato a decidere su lotta ai rialzi di benzina e gasolio e rinvio o cancellazione del blocco alle auto più inquinanti a Torino e dintorni. Vediamo le proposte.

Bonus benzina in arrivo

Con la verde a quasi 2 euro al litro e il diesel a 1,8-1,9 €/l, a farsi largo è soprattutto un’ipotesi: quella di un nuovo bonus benzina, da 150 euro. Sarebbe una misura “una tantum” riservata alle famiglie con reddito più basso, che allo Stato costerebbe circa 2 miliardi di euro. Per finanziarla, verrebbe sfruttato il cosiddetto “extra-gettito Iva”, cioè l’entrata fiscale maggiore derivata dai rifornimenti auto fatti a prezzi più alti.

Un uomo fa rifornimento di benzina all’auto

Scartata invece la possibilità di un nuovo taglio delle accise, che richiederebbe uno sforzo di circa 1 miliardo di euro al mese e andrebbe a beneficio non solo degli automobilisti in difficoltà economica, ma anche di tutti gli altri. I dettagli sono ancora da definire, ma è possibile che l’esecutivo Meloni ricalchi la formula usata nel 2022 dal Governo Draghi, spiegata in questo approfondimento.

Stop diesel Euro 5 in Piemonte: come funziona

Più complicato da sciogliere è invece il nodo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte. Si tratta di una misura prevista nel 2021 per rispondere alla procedura d’infrazione contro l’Italia avviata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che aveva condannato il nostro Paese per la pessima qualità dell’aria registrata nelle Regioni della Pianura Padana (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto).

Panorama di Torino

Doveva entrare in vigore nel 2025, ma è stata anticipata per scelta della Giunta regionale. Se confermata, si applicherà su circa 620.000 veicoli (diesel Euro 0-5, benzina Euro 0-2 e Gpl e metano fino a Euro 1) nei 76 Comuni con più di 10.000 abitanti, che non potranno circolare sui mezzi incriminati dalle 8 alle 19 dei giorni feriali, fra il 15 settembre 2023 e il 15 aprile 2024.

Le soluzioni, come Move-In

Adesso, però, il vicepremier Matteo Salvini promette battaglia in Cdm, per fronteggiare “una scelta ideologica e dannosa”, come riferito da fonti del Mit. Intanto, anche la Regione e il ministero dell’Ambiente lavorano per fermare o rimandare il blocco.

Un’idea è quella di rinviare lo stop e, nel frattempo, sostituire i veicoli più inquinanti con incentivi alla rottamazione. Resta poi la scatola nera di Move-In, il servizio che consente di utilizzare i mezzi fuori-legge per un numero preciso di chilometri (qui e qui le informazioni sul sito ufficiale della Regione). Altre novità si sapranno fra stasera e domani.