Sulla Jeep Renegade per il mese di settembre sono previste agevolazioni su diversi modelli della gamma; guardando quelle nella comunicazione ufficiale con la rata più bassa, troviamo sia il modello a benzina che la recente 1.5 e-Hybrid, entrambe a 199 euro al mese: vediamo i valori per la Renegade mild hybrid.

Il prezzo di listino per la Jeep Renegade 1.5 T4 e-Hybrid 130 Limited CV con cambio DCT è di 33.400 euro, che con lo sconto si riducono a 28.900 euro, vale a dire 4.500 euro in meno senza ecoincentivi.

L’anticipo è di 8.220 euro, mentre le successive rate mensili sono 47 da 199 euro (TAN 6,45%, TAEG 7,59%); c’è poi la maxi rata di 17.169,55 euro, con un limite di 60.000 km da non superare, per non pagare 0,1 euro/km in caso di esubero.

Non c’è obbligo di permuta o rottamazione, mentre l’offerta comprende i servizi facoltativi Identicar per un anno e assicurazione pneumatici.

Vantaggi

Interessante poter mettersi alla guida della Renegade ibrida da 130 CV con la rata mensile piuttosto contenuta e uguale a quella della versione a benzina, 199 euro al mese spese incluse. Nell'importo sono compresi anche dei servizi, e lo sconto iniziale proposto da Jeep è piuttosto consistente.

Svantaggi

In queste offerte non ci sono esempi di alcune tipologie di servizi aggiuntivi inclusi nella rata, come assicurazioni, manutenzione o estensioni di garanzia: si possono comunque ottenere a richiesta.

In sintesi