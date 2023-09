La nuova Peugeot 3008 debutterà in anteprima mondiale tra 4 giorni. Nell'attesa la Casa ha pubblicato la prima foto del suo SUV compatto, mostrandone il 3/4 anteriore, contrassegnato da un disegno completamente nuovo per luci e paraurti.

Sarà però al posteriore che la Peugeot 3008 metterà in campo le novità più interessanti: come si legge nel comunicato - e come avevamo avuto modo di vedere nelle varie spy photo - il tetto non sarà più parallelo al terreno ma avrà un andamento discendente, trasformando il SUV francese una fastback.

Si inizia con l'elettrica

Nello striminzito comunicato stampa non si trovano specifiche tecniche, tranne una notizia che già immaginavamo: la nuova Peugeot 3008 sarà (anche) elettrica e si chiamerà e-3008, seguendo la filosofia di naming già vista per 208 e 2008.

Peugeot 3008, le foto spia

La piattaforma sarà la STLA Medium di Stellantis, al debutto proprio con la 3008 2023, una delle quattro meccaniche che faranno da base ai futuri modelli del Gruppo. Come detto Peugeot non si è sbottonata circa informazioni più approfondite e non sappiamo quindi nulla su batterie e motori, mentre l'autonomia è già stata svelata in occasione della presentazione della STLA Medium, disponibile in due versioni: Premium con 700 km di autonomia e Standard, da 500 km.

Più filante

Passando allo stile si nota subito il nuovo muso caratterizzato dal classico triplo graffio a dare vita alle luci diurne a LED integrate nel paraurti e i gruppi ottici principali - a sviluppo orizzontale - particolarmente sottili.

Non ci sono dettagli della parte posteriore che, come detto, avrà un andamento da coupé per dare alla nuova Peugeot 3008 un aspetto maggiormente sportivo, sacrificando forse qualcosa in termini di capacità di carico, anche se la nuova meccanica potrebbe portare in dote dimensioni maggiori e un miglior sfruttamento degli spazi.

Peugeot 3008 2023, gli interni

Sappiamo anche come saranno gli interni della Peugeot 3008 2023 grazie alle foto pubblicate tempo fa. Ci sarà la nuova evoluzione dell'iCockpit - marchio di fabbrica della Casa - battezzato Panoramic i-Cockpit e costituito da uno schermo curvo da 21” a integrare strumentazione digitale e infotainment.