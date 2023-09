Lunghezza: 4.540 mm

Larghezza: 1.900 mm

Altezza: 1.640 mm

Passo: 2.730 mm

Bagagliaio: min 520 max n.d.

Appena svelata, la nuova Peugeot 3008 è la terza generazione del SUV/crossover francese e con ciascun cambio di modello ha modificato non poco la sua fisionomia. L'ultima ha infatti preso forme da SUV-Coupé, alla moda anche se non troppo esasperate, cogliendo l'occasione per regalarsi qualche cm in più che andrà soprattutto a beneficio dell'abitabilità.

La novità più grande, tuttavia, è sottopelle: il nuovo modello è infatti stato presentato in veste elettrica, anche se su una piattaforma rinnovata che ospiterà anche versioni con motori tradizionali elettrificati.

Peugeot nuova 3008, le dimensioni

La lunghezza della nuova Peugeot 3008 è di poco superiore ai 4,50 metri (4.540 mm), 90 mm più della precedente che supera anche in larghezza con 1,90 metri (1.900 mm, +60 mm) e lievemente in altezza con 1,64 metri (1.640 mm, + 20 mm). Il passo, ossia la distanza tra i centri delle ruote anteriori e posteriori, è cresciuto invece di quasi 60 mm, passando a 2,73 metri (2.730 mm).

Peugeot 3008 2023

Peugeot nuova 3008, abitabilità e bagagliaio

Gli interni della nuova Peugeot 3008 promettono di confermare l'ottima reputazione del precedente aggiungendo ulteriore comfort. Specie per il modello elettrico, che grazie al pavimento piatto disporrà di tutto lo spazio possibile. I cm in più, del resto, sono tutti qui.

Il vano bagagli, infatti, ha conservato la capienza base di 520 litri (470 per la versione con doppio motore), identica a quella del modello precedente, che potrebbe aumentare sulle versioni non esclusivamente elettriche se ci sarà modo di guadagnare un po' di spazio nel sottovano di carico.

Peugeot 3008 2023, gli interni

In attesa della gamma completa, le versioni note sono quelle elettriche che saranno, grande novità per la Peugeot 3008, a motore singolo o doppio e quindi a due o quattro ruote motrici. Si partirà dalla Single Motor (anteriore) da 157 kW (213 CV) e 343 Nm di coppia e con batteria da 73 kWh per passare alla Single Motor Long Range da 170 kW (231 CV) e 343 Nm di coppia con batteria da 98 kWh per arrivare alla Dual Motor da 240 kW (326 CV) e 510 Nm con batteria da 73 kWh.

Le batterie sono garantite per 8 anni/160.000 km (mantenimento di almeno il 70% della capacità) e si possono ricaricare fino a 22 kW in corrente alternata, mentre in continua si raggiungono i 160 kW, così da passare dal 20 all’80% in 30 minuti.

Motore Potenza Alimentazione Trasmissione Single Motor 213 CV Elettrica Anteriore Single Motor Long Range 231 CV Elettrica Anteriore Dual Motor 326 CV Elettrica Anteriore

Peugeot 3008, le concorrenti di dimensioni simili

La crescita non allontana Peugeot 3008 dal suo settore di competenza, che è quello dei SUV compatti, ma in questa prima fase occorre tenere presenti solo i rivali a batteria, che non sono ancora moltissimi malgrado buona parte delle nove proposte sia composta propri oda SUV. Ecco quelli con lunghezza intorno ai 4,5 metri abbondanti: