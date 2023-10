Le promozioni Toyota che riguardano i finanziamenti comprendono anche in ottobre le agevolazioni siglate WeHybrid: vediamo ad esempio quanto proposto sulla Corolla in versione station wagon.

Per una Toyota Corolla Touring Sports con il 1.8 ibrido in allestimento Active il costo di 33.300 euro scende a 28.800 euro, cioè 4.500 euro in meno, grazie al WeHybrid Bonus.

Per ottenerlo, oltre al finanziamento, occorre la permuta o la rottamazione di un’auto posseduta da almeno 5 mesi.

Con un anticipo di 8.980 euro, le rate mensili da pagare sono 47 da 228,98 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,34%), mentre la rata finale ammonta a 15.120 euro. Il limite da non superare per non pagare penali è di 15.000 km l’anno.

Non sono inclusi nell’offerta alcuni vantaggi, come assicurazioni, manutenzione ed estensione di garanzia; però Toyota, sia nell’abito delle offerte WeHybrid che in generale sulla propria gamma, offre formule singolari, sia per la gestione del finanziamento stesso, sia per i servizi.

Vantaggi

Uno sconto di 4.500 euro su un modello non plug-in come la Corolla Touring Sports 1.8 HEV non è male; le rate si mantengono piuttosto contenute, e Toyota offre diversi vantaggi da concordare con la Concessionaria, ad esempio per l’interruzione o la modifica del finanziamento.

Svantaggi

Per ottenere il WeHybrid bonus occorre una vettura da rottamare o dare in permuta.

In sintesi