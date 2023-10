Finora l’abbiamo vista solo in alcune foto spia sia in versione termica che elettrica. Ora, BMW mostra il primo teaser ufficiale della nuova Serie 5 Touring dando anche le prime informazioni sulla futura generazione della famigliare bavarese.

La presentazione definitiva avverrà a primavera 2024, con la nuova Serie 5 Touring che sarà proposta anche in una super variante elettrica da 601 CV.

Fino a 750 CV

BMW afferma che la Serie 5 Touring sarà disponibile con le stesse motorizzazioni presenti nella gamma della Serie 5 berlina. Ciò significa che nel listino troveremo una versione mild hybrid a benzina 520i sDrive a trazione posteriore da 184 CV e le mild hybrid a diesel 520d sDrive e xDrive da 197 CV. La BMW i5 Touring, invece, sarà declinata nelle varianti eDrive40 da 340 CV e M60 da 601 CV.

BMW M5 Touring, le nuove foto spia al Nurburgring

Non sono ancora stati diffusi i dati sull’autonomia, anche se non dovrebbero essere lontani dal massimo di 582 km raggiungibile con la eDrive40 berlina.

Più avanti, la gamma sarà completata dai modelli ibridi plug-in, tra cui la M5 che – secondo i primi rumors - dovrebbe avere intorno ai 750 CV.

Dotazione confermata

Per il resto, la dotazione della Serie 5 Touring dovrebbe essere sostanzialmente identica a quella della berlina, a partire dagli interni. Anche sulla famigliare BMW dovremmo trovare il BMW Curved Display composto dal quadro strumenti da 12,3” per le informazioni di guida e dallo schermo da 14,9” per l’infotainment.

BMW i5, l'abitacolo

Tante le personalizzazioni disponibili per l’abitacolo, con numerosi rivestimenti in pelle “vegana” e le infinite opzioni BMW Individual.

La nuova Serie 5 Touring dovrebbe confermare anche le ruote posteriori sterzanti e sistemi di assistenza alla guida avanzati con l’Active Lane Change con Gaze Assist. In pratica, una volta attivata questa modalità, per cambiare corsia in autostrada basta volgere lo sguardo verso sinistra o destra e l’auto – una volta verificate le condizioni di sicurezza – effettuerà la manovra.