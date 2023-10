"Apri le porte all’elettrico": così Fiat lancia le offerte sulla 500 elettrica, con una proposta di leasing finanziario che termine a fine ottobre, e che ha alcune caratteristiche singolari.

Innanzi tutto, il prezzo di listino di 33.950 euro scende fino a 25.600 euro, grazie a 2.500 euro di sconto rottamazione e di 5.000 di Ecoincentivi statali: occorre rottamare un veicolo fino a euro 4, di proprietà da almeno 12 mesi.

All’inizio del finanziamento non è previsto un costo di apertura pratica, e non c’è neppure un anticipo da versare: vengono quindi conteggiati i canoni mensili, 36 da 199 euro (TAN 0%, TAEG 0,87%), che tra l’altro includono 15 euro di spese di incasso.

La maxi rata finale è pari a 18.388 euro; in caso di restituzione o sostituzione, si pagano 0,06 euro per ogni chilometro in più rispetto ai previsti 15.000.

Nell’offerta non sono indicati servizi aggiuntivi, comunque concordabili, anche se per l’elettrica c’è qualche opzione in più, come il Fast charger da 85 kW, o l’accordo con il servizio di ricarica E-GAP.

Vantaggi

Per la 500 elettrica con la più performante batteria da 42 kWh, capace di 320 km di autonomia media e di 460 km solo nel ciclo urbano, Fiat unisce ai vantaggi degli Ecoincentivi rottamazione altre agevolazioni, come il tasso e l’anticipo zero. Con canoni mensili, IVA inclusa, di 199 euro, la spesa viene ben dilazionata nei tre anni.

Svantaggi

Occorre in ogni caso un’auto da rottamare; attenzione al costo di opzioni e altri oneri finanziari. Meglio concordare anche qualche servizio da aggiungere al canone mensile.

In sintesi