Le auto economiche, quelle che possiamo far rientrare in un prezzo di listino di circa 20.000 euro, sono vetture sempre molto gradite in Europa, soprattutto in un periodo come questo di alta inflazione e costo della vita in aumento.

Se poi queste auto economiche consumano anche poco, allora il vantaggio si estende oltre il momento dell'acquisto, visto che si può risparmiare e non poco sul costo del carburante, sia esso gasolio, benzina, GPL o metano.

Per offrire un piccolo aiuto al momento dell'acquisto, abbiamo deciso di mettere in fila le auto economiche che consumano di meno, almeno quelle vendute nella maggior parte dei Paesi europei con un prezzo che può superare di poco i 20.000 euro di listino. Buona scelta!

Renault Clio - 4,1 l/100 km

In cima a questa particolare classifica di auto dal prezzo relativamente contenuto e una ridotta sete di carburante spicca una delle ultime "utilitarie" diesel sul mercato, la Renault Clio che conferma la versione a gasolio anche con il restyling e vanta un consumo combinato WLTP di appena 4,1 l/100 km.

Renault Clio

La motorizzazione ultra efficiente è quella della Clio dCi 100, ovvero il 1.5 turbodiesel quattro cilindri da 100 CV e 260 Nm che, unito al cambio manuale 6 marce, le permette di raggiungere i 174 km/h e di accelerare da 0 a 100 in 11,4 secondi. Con il serbatoio da 39 litri può raggiungere quindi un'autonomia teorica di 951 km.

Citroen C3 - 4,5 l/100 km

Al secondo posto c'è un'altra auto a gasolio e ancora una volta arriva dalla Francia, ultimo Paese a proporre piccole auto diesel. Si tratta della Citroen C3 in allestimento base che dichiara un consumo di 4,5 l/100 km.

Citroën C3

In questo caso l'efficienza arriva dal motore BlueHDI 100, il 1.5 turbodiesel quattro cilindri da 102 CV e 250 Nm collegato a un cambio manuale 6 marce. La velocità massima è di 188 km/h, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 11,4 secondi e il serbatoio da 42 litri garantisce un pieno da 933 km teorici.

Fiat 500 - 4,6 l/100 km

Terzo gradino del podio per la Fiat 500 che nella sua variante mild hybrid a benzina vanta un ottimo consumo combinato di 4,6 l/100 km.

Fiat 500

La piccola e inconfondibile tre porte italiana sfrutta infatti il 1.0 tre cilindri aspirato mild hybrid da 70 CV e 92 Nm per toccare i 167 km/h e accelerare sullo 0-100 in 13,8 secondi. Il cambio è il manuale a 6 marce e il serbatoio da 35 litri offre un'autonomia teorica di 760 km con un pieno di benzina.

Toyota Aygo X - 4,8 l/100 km

Piccola, ma comunque a 5 porte, è la Toyota Aygo X che si guadagna un posto in questa graduatoria grazie al suo consumo medio WLTP di 4,8 l/100 km e un prezzo in questo caso inferiore ai 20.000 euro.

Toyota Aygo X

Il motore della Aygo X è il 1.0 VVT-i, un tre cilindri "mille" aspirato a benzina da 72 CV e 93 Nm che trasmette il moto alle ruote anteriori per mezzo di un cambio manuale a 5 rapporti. 158 km/h è la sua punta velocistica e 14,9 sono i secondi necessari per lo 0-100. Il serbatoio da 35 litri fornisce un'autonomia teorica di 729 km.

Fiat Panda - 4,8 l/100 km

Un'altra italiana si merita un posto in questa sfida tra auto economiche ed efficienti ed è la Fiat Panda che in versione mild hybrid dichiara un consumo WLTP di 4,8 l/100 km.

Fiat Panda

Il motore è il noto 1.0 Hybrid tre cilindri benzina da 70 CV e 92 Nm con cambio manuale 6 marce che le permettono di raggiungere i 164 km/h e arrivare a 100 orari da fermo in 13,9 secondi. Il pieno da 38 litri le offre un'autonomia teorica di 791 km.

Mazda2 - 4,8 l/100 km

A chiudere questa breve carrellata ci pensa la Mazda2 a benzina con cambio manuale a 6 marce che dichiara a sua volta un consumo di 4,8 l/100 km.

Mazda2

Parliamo quindi della Mazda2 1.5L Skyactiv G col motore quattro cilindri aspirato a benzina da 75 CV e 143 Nm che arriva a 171 km/h e scatta da 0 a 100 in 11,3 secondi. Col serbatoio da 44 litri può percorrere in teoria 916 km.

Le altre

Su diversi mercati europei esistono anche altre auto economiche che, anche se non vantano i consumi ridotti visti sopra, permettono di risparmiare molto sui costi di viaggio: sono quelle alimentate a Gpl. L'offerta varia da Paese a Paese e risulta particolarmente ricca su mercati storicamente favorevoli al Gpl come Italia, Germania, Francia, Spagna, Polonia, Svizzera e Regno Unito.

Alcuni automobilisti europei possono pensare quindi all'acquisto di auto bifuel benzina/Gpl con consumi relativamente ridotti e prezzi entro i 20.000 euro. Qui sotto una breve classifica sulla base del consumo dichiarato.

Gpl

Mitsubishi Space Star - 6,1 l/100 km

Fiat Panda - 6,2 l/100 km

Kia Picanto - 6,6 l/100 km

Dacia Sandero - 6,7 l/100 km

Hyundai i10 - 6,8 l/100 km

Renault Clio - 7,0 l/100 km

Mitsubishi Space Star Fiat Panda Kia Picanto

Il mercato europeo non offre invece nessuna auto elettrica con un prezzo di listino entro i 20.000 euro e solo con gli incentivi statali offerti in alcuni Paesi è possibile mettersi in garage una vettura a batteria davvero economica.

Tra le elettriche meno costose, quelle che consumano meno elettricità sono elencate qui sotto.

Elettriche

Fiat 500 - 13,0 kWh/100 km

Dacia Spring - 13,9 kWh/100 km

DR 1.0 EV - 15,6 kWh/100 km

smart EQ fortwo - 15,7 kWh/100 km

Renault Twingo - 16,0 kWh/100 km

Fiat 500 elettrica Dacia Spring DR 1.0 EV

Nessuna auto a metano rientra invece nel limite di spesa ipotizzato di 20.000 euro, così come nessun modello con motorizzazione full hybrid o plug-in hybrid.