Si inizia. Dopo i primi teaser ufficiali ecco arrivare le prime foto spia della Lancia Ypsilon 2024, nuova generazione della piccola italiana. Che non sarà più così tanto piccola. Grazie alla nuova piattaforma - la CMP del Gruppo Stellantis - crescerà nelle dimensioni per toccare circa 4 metri di lunghezza. Ma non sarà tutto: a essere stravolto sarà anche l'aspetto.

Non sarà però quello di un crossover, come più volte anticipato dai rumors. A quanto pare infatti manterrà un assetto più classico, simile a quello delle "cugine" Peugeot 208 e Opel Corsa, con le quali condividerà meccanica e motorizzazioni. Ma guardiamo nel dettaglio le foto, che mostrano anche gli interni della Lancia Ypsilon 2024.

Alla ricerca del calice

Grazie alla concept Pu+Ra HPE mostrata qualche mese fa conosciamo per sommi capi l'aspetto della nuova Lancia Ypsilon e del resto della gamma della Casa, che si completerà con l'ammiraglia Gamma nel 2026 e la nuova Delta nel 2028. Uno degli elementi più caratterizzanti sarà la rivisitazione del classico calice Lancia, del quale però non si vede traccia nelle foto spia che pubblichiamo.

Colpa (o merito, immedesimandoci negli uomini della Casa) dei pesanti camuffamenti che coprono ogni centimetro della carrozzeria. Probabilmente però verrà ripresa la sottile firma luminosa frontale, con i gruppi ottici a sviluppo orizzontale.

Lancia Ypsilon 2024, le foto spia

Al posteriore troviamo invece un elemento interessante, una sorta di piccolo terzo volume, quasi a suggerire come la nuova Ypsilon possa adottare un aspetto da fastback. Non dobbiamo però correre a conclusioni affrettate: i camuffamenti possono fare "miracoli" e sotto alla pellicola potrebbe esserci un elemento posticcio. Per quanto riguarda le luci paiono avere un disegno circolare, cosa che avrebbe senso guardando a quelle della Pu+Ra HPE.

Il tema del cerchio tornerà anche in abitacolo grazie al tavolino - protagonista dei primi teaser ufficiali - sistemato tra i due sedili anteriori. Elemento di design ma non solo: fungerà infatti da porta oggetti e da poggia polsto mentre si agirà sui pulsanti fisici sistemati sotto il monitor dell'infotainment, animato dal nuovo software S.A.L.A., acronimo di Sound, Air, Light e Augmented.

Lancia Ypsilon 2024, gli interni

Quello che non si vede

Prodotta nella fabbrica di Saragozza la nuova Ypsilon 2024 - unica novità del brand per quest'anno - sarà la prima Lancia 100% elettrica, versione che verrà presentata in occasione del debutto ufficiale previsto a Milano per febbraio 2024. Dovrebbe trattarsi del powertrain da 156 CV e batteria da 54 kWh, per 400 km circa di autonomia. Successivamente arriverà anche un motore mild hybrid, con ogni probabilità il 1.2 turbo benzina da 136 CV di Fiat 600 e Jeep Avenger.