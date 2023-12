Non c’è soltanto il modello elettrico: la Fiat 600 è disponibile anche nella versione ibrida, che nel mese di dicembre è oggetto di una specifica promozione, in attesa del ritorno degli Ecoincentivi anche per questo genere di vetture.

La Fiat 600 Hybrid viene proposta al prezzo di listino di 24.950 euro, ma grazie al contributo offerto dalla promozione in corso, il prezzo scende a 19.950 euro.

L’anticipo è fissato a zero euro, mentre le rate mensili, 59 in totale, ammontano a 275 euro ciascuna (TAN 8,75%, TAEG 10,11%), con le spese di incasso di 3,5 euro al mese incluse nella rata.

Al termine c’è la maxi rata, che è anche valore futuro garantito, di 11.880,8 euro. In caso di restituzione o sostituzione non deve essere superato il limite di 50.000 km, con un costo di 0,1 euro per ogni chilometro eccedente. Se si vuole, invece, tenere l’auto, la rata finale è anche rifinanziabile.

L’offerta è vincolata alla rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 3, e tra i servizi aggiuntivi inclusi nella rata troviamo Identicar per 12 mesi e l'assicurazione pneumatici.

Vantaggi

Anche in assenza di Ecoincentivi, lo sconto sulla 600 Hybrid è interessante, ed è da notare l’anticipo zero, con un valore delle rate sostenibile. Fiat offre anche un paio di servizi nella rata di esempio, che comprende anche le spese di incasso.

Svantaggi

Rispetto ad altre offerte del periodo, i tassi di interesse sono un poco più alti. Nell’offerta mancano servizi aggiuntivi, comunque contrattabili, come garanzia, manutenzione o assicurazioni.

In sintesi