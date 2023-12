Lunghezza: 3.595 mm

Pensereste mai che una vetturetta come la Kia Picanto possa essere un'auto da record? Ebbene, almeno un paio di primati la city Car coreana rischia di farli registrare davvero: la quarta generazione, in vendita dal 2017, è infatti dati alla mano la più spaziosa delle piccole da 3,6 metri di lunghezza e con l'imminente restyling, che promette di allungarle al carriera ancora di 2-3 anni, diventerà la più longeva della sua dinastia.

Quello in arrivo, indicato come una vera e propria quarta generazione, è in realtà un elaborato restyling, che aggiorna in modo sensibile il look soprattutto davanti e dentro con nuova plancia e display da 8", ma non cambia telaio e volumi interni rispetto alla versione in commercio.

Kia Picanto 2024, le dimensioni

La Kia Picanto ha superato i 3,5 metri che una volta erano il limite storico delle vetture di Segmento A, ma resta tra le più contenute per dimensioni con una lunghezza di 3.595 mm, e una larghezza di appena 1,6 metri, 1.595 mm. Pur imparentata con la Hyundai i10, è più corta e stretta, lievemente più alta con il suo metro e 49 (1.485 mm) ed ha anche un passo più corto, 2.400 mm, che comunque non sono pochi in proporzione alla lunghezza.

Kia Picanto 2024 Kia Picanto 2024, la vista posteriore

Kia Picanto, abitabilità e bagagliaio

La Kia Picanto non è larghissima, anzi, è tra le meno larghe del segmento, quindi ha un'abitabilità trasversale limitata anche se l'omologazione rimane per cinque passeggeri, i quasi 7 cm meno della Hyundai i10 si fanno sentire. Lo sviluppo in altezza che ha sempre contraddistinto il modello la rende però molto accogliente per quattro, con cm addirittura abbondanti per la testa e adeguati anche per le gambe.

Kia Picanto 2024, il bagagliaio Kia Picanto 2024, i sedili posteriori

Il bagagliaio della piccola di casa Kia, come accennato, è attualmente il migliore tra le city car di 3,6 metri con i suoi 255 litri, e ben attrezzato grazie al piano di carico regolabile su due livelli e ganci per il carico. I dati preliminari parlano di un volume al soffitto di 422 litri, mentre il "vecchio" dato della capienza totale abbattendo il divanetto posteriore dice oltre 1.000 litri.

Kia Picanto 2024, profilo

Kia Picanto, i motori

L'attuale versione della Kia Picanto offre il solo motore 1.0 mentre con il restyling l'offerta di motori sarà aggiornata arrivando a comprendere sue opzioni: avremo infatti un 1.0 tre cilindri da un litro e un 1.2 a quattro cilindri, rispettivamente con 67 e 84 CV. Per entrambi, cambio manuale oppure automatico e trazione anteriore.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 MPI/AT 67 CV Benzina Ant., cambio man. o aut. 1.2 MPI/AT 84 CV Benzina Ant., cambio man. o aut.

Kia Picanto, le concorrenti con misure simili

Non moltissime, ma variegate e agguerrite, le piccole da 3,6-3,7 metri sono al momento una decina scarsa, includendo anche l'eccezione costituita dalla Dacia Spring che è 100% elettrica però resta confrontabile per le altre caratteristiche.

Dacia Spring: 3,73 metri

3,73 metri Fiat Panda: 3,65 metri

3,65 metri Hyundai i10: 3,67 metri

3,67 metri Mahindra KUV 100: 3,7 metri

3,7 metri Renault Twingo: 3,61 metri

3,61 metri Suzuki Ignis: 3,70 metri

3,70 metri Toyota Aygo X: 3,70 metri

3,70 metri Volkswagen Up: 3,60 metri

