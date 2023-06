Il modello di attacco della gamma Kia, la compatta Picanto, è oggetto di una promozione nel mese di giugno con un classico finanziamento che prevede anticipo, mini rata mensile e maxi rata finale.

Per accedere alla promozione, occorre la rottamazione o la permuta di un veicolo, ma con condizioni meno stringenti rispetto all’ottenimento di un ecobonus statale: l’offerta di 750 euro di Kia, infatti, si attiva se la vettura usata è di proprietà del cliente almeno da tre mesi.

Aggiungendo altri 500 euro per l’adesione al finanziamento, la Kia Picanto 1.0 Urban scende da 14.300 euro a 13.050 euro; all’anticipo di 4.370 euro fanno quindi seguito le 35 rate mensili da 129 euro (TAN 7,46%, TAEG 10,68%).

La maxi rata ammonta a 6.292 euro, per un massimo di 30.000 km da non superare in caso di restituzione o sostituzione, e 0,10 euro al chilometro come costo esubero.

Nell’importo di esempio è compresa una polizza assicurativa facoltativa, e in più ci sono i 7 anni di garanzia inclusa in tutti i modelli della Casa coreana.

Vantaggi

I vantaggi che Kia offre sulla Picanto Urban sono numerosi, a cominciare dallo sconto iniziale, e proseguendo con una rata mensile piuttosto contenuta. L’importo di esempio comprende anche servizi, e ci sono comunque i 7 anni di garanzia Kia.

Svantaggi

Lo sconto iniziale è ovviamente più contenuto rispetto agli ecoincentivi, ancora disponibili solo sulle vetture con minori emissioni di CO2; attenzione al restyling nei prossimi mesi.

In sintesi