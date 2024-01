Il 2024 dell’auto si apre col CES di Las Vegas. La rassegna che si svolge in Nevada dal 9 al 12 gennaio (aperta esclusivamente alla stampa e agli operatori di settore) è il luogo ideale per scoprire in anteprima le tecnologie del futuro. Il focus principale è sull’elettronica di consumo come televisori e smartphone, ma negli ultimi anni abbiamo visto sempre più soluzioni e innovazioni applicate al mondo dell’auto.

Anche l’edizione 2024 promette bene, con Case e aziende impegnate a rendere sempre più connesse e sicure le auto del domani.

Bosch

Bosch presenta la piattaforma di integrazione cockpit e ADAS

L’azienda tedesca presenta al CES una nuova centralina come unico sistema di gestione dell’auto. Il progetto di Bosch si chiama “piattaforma di integrazione cockpit e ADAS” ed è un unico processore che elabora le funzioni di infotainment e assistenti alla guida.

La piattaforma promette vantaggi importanti come la riduzione della complessità elettronica dell’auto e un maggiore spazio a bordo dovuto al minor numero dei cablaggi.

Honda

Il concept Honda al CES 2024

Il CES 2024 rappresenta un punto di svolta per Honda. Il brand giapponese ha annunciato la presentazione di “una serie di veicoli elettrici globali e diverse tecnologie chiave”.

Parole importanti per il marchio asiatico, che ha già dichiarato la volontà di lanciare 30 nuove auto elettriche entro il 2030 e di investire 40 miliardi di dollari nel suo processo di elettrificazione.

Hyundai

Hyundai al CES 2024

Hyundai è protagonista alla kermesse di Las Vegas con una serie di incontri ed esposizioni legate all’ecosistema energetico a idrogeno e alla sua visione sui software dedicati alle auto. Negli eventi della Casa coreana si parla anche di intelligenza artificiale e dell’Innovative Display, uno schermo sul quale vengono proiettate le informazioni di guida come ologrammi.

Kia

Kia EV5

Il 2024 di Kia inizia al CES. Qui, la Casa coreana mostra in anteprima i suoi piani per il futuro, tra cui vari modelli elettrici pensati per il mercato globale. Tra questi ultimi, uno dei più interessanti è senza dubbio l’EV5, il terzo SUV elettrico del marchio dopo EV6 e EV9. Destinato anche all’Europa, arriverà nel corso del 2024 e dovrebbe essere lungo 4,61 metri e avere una batteria da 82 kWh.

Nello stand di Kia vengono esposti anche i concept EV3 ed EV4, oltre alle già citate EV9 e EV6 GT.

LG

Il CSMS Cockpit di LG e Cybellum

Al CES, LG mostra in anteprima mondiale tante innovazioni. Due delle più importanti riguardano il settore automotive, con un’antenna trasparente integrata nel parabrezza che utilizza la connessione 5G e wi-fi per comunicare con gli altri veicoli e un cockpit intelligente sviluppato insieme a Cybellum per migliorare la cybersecurity.

Marelli

Intelligent Social Display di Marelli

L’azienda italiana espone al CES l’Intelligent Social Display, un dispositivo basato su display esterni per comunicare determinate informazioni agli altri utenti della strada. I monitor possono essere integrati direttamente sulla zona anteriore del veicolo, sul baule o nelle fiancate e si basano su una tecnologia miniLED.

Mercedes

Mercedes MBUX Virtual Assistant

Nel futuro di Mercedes ci sarà sempre più spazio per infotainment avanzati e “intelligenti”. Per questo motivo, al CES viene presentato un’evoluzione del sistema MBUX con un’assistente virtuale alimentato dall’intelligenza artificiale. La versione definitiva di questo assistente dovrebbe debuttare sulla nuova CLA, che è attesa nel corso del 2024.

Sempre al CES, la Casa tedesca espone un nuovo prototipo della Classe G elettrica.