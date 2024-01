I vincitori del premio North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year (NACTOY) per il 2024 sono stati annunciati ufficialmente all'M1 Concourse di Pontiac, Michigan.

Ad aggiudicarsi l'ambito titolo di "Auto dell'Anno" del Nord America è stata la Toyota Prius, mentre il premio di "Pick-up dell'Anno" è andato al Ford Super Duty. Ad aggiudicarsi il titolo di "SUV dell'anno", invece, è stata la Kia EV9, che ha così completato il trio di vincitori nelle rispettive categorie.

30 anni di premi

Il NACTOY, acronimo di North American Car, Utility and Truck of the Year, quest'anno celebra il suo 30° anniversario. Nel 2023, come sempre, aveva avviato il processo di premiazione nel mese di luglio, presentando un elenco iniziale di 52 veicoli, tra auto, SUV e pick-up, quest'ultima una categoria fondamentale quando si parla di Stati Uniti.

Nel corso dei mesi successivi il grande elenco era stato gradualmente ridotto, arrivando a un totale di 25 veicoli riconosciuti come "The Best of 2024", annunciati al Salone dell'Auto di Detroit a settembre. Successivamente, la selezione era stata ristretta a un ultimo gruppo di 9 finalisti, che sono stati svelati al Los Angeles Auto Show.

NACTOY 2024

I vincitori

Come anticipato, ad aggiudicarsi il titolo di North American Car of the Year è stata la nuova Toyota Prius, affiancata dalla sua versione ibrida plug-in Prius Prime (l'unica in vendita attualmente in Italia).

Toyota Prius V 2023

Ad aggiudicarsi il titolo di North American SUV of the Year, cioè "veicolo utilitario ricreativo", o più semplicemente SUV, è stato il nuovo maxi crossover elettrico coreano, la Kia EV9.

Kia EV9 (2023)

Infine ad aggiudicarsi il titolo di North American Truck of the Year, dedicato esclusivamente ai pick-up che negli Stati Uniti vengono chiamati "truck", è stato il nuovo grande Ford Super Duty.

Ford Super Duty 2024

Durante l'annuncio dei vincitori il presidente della NACTOY, Jeff Gilbert, ha commentato:

"I nostri vincitori riflettono il fatto che un veicolo moderno deve essere una combinazione di stile, utilità e tecnologia. Mi congratulo con i nostri cinquanta giurati per aver fatto delle scelte eccellenti".

Presto anche in Europa

L'anno scorso, l'Acura Integra aveva vinto nella categoria auto, mentre il Ford F-150 Lightning era stato nominato miglior pick-up. Kia, invece, si era aggiudicata il titolo di miglior SUV dell'anno con la EV6.

Parlato di NACTOY bisogna infine ricordare che si tratta di un premio squisitamente americano, dato che in Europa abbiamo il tradizionale Car of the Year, con la cerimonia finale che si terrà lunedì 26 febbraio al Salone di Ginevra.