Come saranno gli interni della Lancia Ypsilon 2024? Da una parte lo sappiamo già grazie alle foto spia scattate qualche tempo fa, in occasione della sortita della piccola della Casa in quel di Milano, dall'altra non abbiamo mai visto immagini ufficiali. Mancanza colmata oggi grazie alla pubblicazione del primo video ufficiale dedicato alla nuova Ypsilon, a svelare sia gli esterni sia l'abitacolo.

La clip mostra unicamente la plancia, senza darci un'idea di come sarà lo spazio, ma è un'occasione ghiotta per una prima analisi degli interni della Lancia Ypsilon 2024, il cui balzo tecnologico rispetto alla generazione attuale è decisamente importante.

Le novità

Grandi protagonisti sono i due schermi, uno per la strumentazione digitale e l'altro per il sistema di infotainment. Non se ne conoscono le dimensioni ma guardando a Jeep Avenger e Fiat 600, con le quali la Lancia Ypsilon condivide la piattaforma, dovrebbero avere una diagonale da 10.25". Almeno sulle versioni top di gamma.

Lancia Ypsilon 2024, il monitor centrale Lancia Ypsilon 2024, gli interni

Video e foto pubblicati oggi infatti si riferiscono all'allestimento di lancio Cassina, edizione limitata a 1906 esemplari caratterizzata da un allestimento di serie particolarmente ricco e curato. Ci saranno infatti inserti in pelle, sedili in velluto e altri contenuti dedicati firmati in collaborazione con l'azienda di arredamento.

Tornando ai monitor quello per la strumentazione mostra in alto il tachimetro mentre nella parte bassa è presente la silhouette dell'auto con l'indicazione dello stato di carica delle batterie. All'inizio infatti la Lancia Ypsilon 2024 sarà disponibile unicamente in versione 100% elettrica con 407 km di autonomia dichiarata, successivamente arriverà anche la motorizzazione mild hybrid.

Lo schermo centrale mostra invece l'interfaccia del nuovo sistema di infotainment denominato S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), al suo debutto assoluto. L'interfaccia mostra i comandi del climatizzatore al centro, mentre a destra e sinistra ci sono i comandi rispettivamente per la gestione dell'illuminazione interna e del lettore multimediale. Sul lato sinistro sono sistemati quattro tasti fisici per richiamare al volo alcune schermate dell'infotelematica, hazard e blocco/sblocco delle portiere.

Al di sotto si trovano le bocchette dell'aria e i pulsanti per il climatizzatore: temperatura, intensità flusso aria, ricircolo e via dicendo. Impostazione che richiama quella delle già citate Avenger e 600.

Video e foto mostrano poi anche parte del volante, con corona tagliata nella parte inferiore e - sul lato destro - i pulsanti per la gestione di alcune funzioni del sistema di infotainment e l'attivazione dei comandi vocali. Sulla sinistra dovrebbero invece trovarsi i comandi per i sistemi di assistenza alla guida come cruise control adattivo e mantenitore attivo della corsia.

L'auto con il tavolino

Un elemento degli interni della Ypsilon 2024 sul quale Lancia ha basato parte della propria comunicazione è il tavolino centrale, sistemato subito sotto la plancia. Ripreso dalla concept Pu+Ra HPE integra il caricatore wireless per lo smartphone e sulla versione Cassina è parzialmente ricoperto da pelle blu.

Lancia Ypsilon 2024, il tavolino centrale

Sul tunnel centrale si trovano il comando della trasmissione e quello per le modalità di guida. Selettori dalle dimensioni ridotte che permettono di liberare spazio, così da ottenere generosi vani porta oggetti.

Lancia Ypsilon 2024, il primo video ufficiale