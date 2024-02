Alcuni modelli come la Citroen C3 a benzina hanno un prezzo di listino talmente vantaggioso da permettere offerte di finanziamento molto interessanti, anche in assenza di ecoincentivi statali a febbraio.

La promozione SymplyDrive D Stock 90 offerta da Stellantis Financial Services per la Citroen C3 You PureTech 83 CV prevede innanzi tutto uno sconto sul listino iniziale: si scende da 18.350 euro al prezzo scontato di 13.100 euro con il finanziamento.

C’è poi un anticipo di 3.175 euro, con 35 rate mensili da 69 euro (TAN 6,99% fisso, TAEG 9,34%); la maxi rata finale, che è anche valore futuro garantito, è pari a 10.174 euro, con un limite chilometrico di 30.000 km e un costo di 0,1 euro per ogni km eccedente.

Le condizioni specificano che l'offerta è valida su vetture in pronta consegna e per clientela privata in caso di rottamazione, non è cumulabile con altre iniziative in corso e è disponibile fino a esaurimento dello stock presso i concessionari della rete Citroen.

Vantaggi

La prima cosa che salta all’occhio in questa offerta CItroen è l’importo della rata, appena 69 euro al mese, e nel totale sono incluse anche le spese di incasso. Se a questo si aggiunge lo sconto sulla C3 di 5.250 euro, l’acquisto appare particolarmente vantaggioso.

Svantaggi

Restringono le opzioni di scelta la disponibilità di vetture in pronta consegna e l’usato da rottamare; inoltre non vengono proposti servizi aggiuntivi.

In sintesi