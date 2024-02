Lo scorso weekend nelle concessionarie Alfa Romeo c'è stato il primo Porte Aperte dedicato alla serie speciale Tributo Italiano declinata nei modelli Giulia, Stelvio e Tonale.

L'intera gamma si distingue all'esterno per la livrea bicolore con tetto nero, il bodykit in tinta carrozzeria e il tricolore sulle calotte degli specchi; all'interno ci sono nuovi sedili in pelle traforata con cuciture e inserti rossi e il logo ricamato sui poggiatesta. I prezzi della Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano partono da 58.850 euro, che diventano 64.950 euro per la Stelvio Tributo e 50.150 euro per la Tonale Tributo.

L’offerta commerciale prevede molte soluzioni supportate da Stellantis Financial Services, ad esempio con ALFA TOP LEASE (offerta valida fino al 29 Febbraio) è possibile avere Giulia e Stelvio Tributo Italiano con un canone da 450 euro al mese, mentre per la versione Hybrid di Tonale il canone è di 350 euro al mese. Vediamo meglio in dettaglio.

Fino al 29 Febbraio il leasing finanziario ALFA TOP LEASE su Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano 2.2 Turbo Diesel 210 CV prevede un prezzo promozionale di 56.308 euro contro quello di listino (IPT e contributo PFU esclusi) pari a 63.850 euro.

Il primo canone anticipato è di 15.467 euro e poi ci sono 35 canoni mensili da 450 euro (TAN fisso 6,99%, TAEG 8%), incluse le spese di gestione di 15 euro mensili. Il valore di riscatto è di 34.190 euro, e l’importo dei canoni comprende anche il servizio Identicar per 12 mesi.

Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano Alfa Romeo Stelvio Tributo Italiano

La promozione su Alfa Romeo Stelvio Tributo Italiano 2.2 Turbo Diesel 210 CV parte invece da un prezzo di 61.676 euro contro un importo di listino pari a 69.950 euro. Il canone iniziale è di 15.794 euro, e seguono 35 canoni mensili da 450 euro (TAN fisso 6,99%, TAEG 7,9%), sempre incluse le spese di incasso; il valore di riscatto è pari a 40.405 euro.

Nell'esempio di leasing finanziario ALFA TOP LEASE su Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano 1.5 160 CV Hybrid il prezzo promozionale è di 47.201 euro anziché 50.150 euro; in questo caso il primo canone è di 12.297 euro e i 35 canoni mensili sono da 350 euro l'uno (TAN fisso 6,99%, TAEG 8,11%), con valore di riscatto di 30.768 euro.

Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano

Per Giulia e Stelvio Tributo Italiano diesel in caso di superamento del limite di percorrenza di 60.000 km si pagano 0,06 euro/km in caso di restituzione o sostituzione; il chilometraggio massimo per la Tonale ibrida è un po’ inferiore, 45.000 km.

Vantaggi

Nelle tre offerte Tributo Italiano, che si riferiscono ai modelli dell’attuale gamma Alfa Romeo, cioè Giulia, Stelvio e Tonale, c’è innanzi tutto uno sconto rispetto al listino iniziale, e anche il canone mensile permette di dilazionare bene la spesa.

C’è il servizio Identicar compreso per il primo anno negli importi di esempio, e pur trattandosi di un leasing per privati viene indicato comunque un valore di riscatto finale.

Svantaggi

L’anticipo iniziale è piuttosto elevato, e questo di solito sottintende un usato piuttosto recente da dare in permuta, come in un leasing aziendale classico; inoltre i tassi e soprattutto la spesa mensile, seppure compresa nel canone, sono un po’ superiori alla media del mese.

In sintesi

Modello (esempio) Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano 2.2 Turbo Diesel 210 CV Promozione Alfa Top Lease Intermediario finanziario Stellantis Financial Services Scadenza 29 Febbraio 2024 Listino 63.850 euro Listino scontato 56.308 euro Servizi aggiuntivi Identicar per 12 mesi del valore di 7,36 euro Primo canone 15.467 euro (anticipato) Canone mensile 450 euro Spese di incasso 15 euro mensili, incluse nel canone TAN 6,99% (fisso) TAEG 8% Valore di riscatto 34.190 euro Limite chilometrico e costo esubero 0,06 euro/km oltre 60.000 km Limitazioni e condizioni Offerta su clientela privata, non cumulabile con altre iniziative in corso

Modello (esempio) Alfa Romeo Stelvio Tributo Italiano 2.2 Turbo Diesel 210 CV Promozione Alfa Top Lease Intermediario finanziario Stellantis Financial Services Scadenza 29 Febbraio 2024 Listino 69.950 euro Listino scontato 61.676 euro Servizi aggiuntivi Identicar per 12 mesi del valore di 7,36 euro Primo canone 15.794 euro (anticipato) Canone mensile 450 euro Spese di incasso 15 euro mensili, incluse nel canone TAN 6,99% (fisso) TAEG 7,9% Valore di riscatto 40.405 euro Limite chilometrico e costo esubero 0,06 euro/km oltre 60.000 km Limitazioni e condizioni Offerta su clientela privata, non cumulabile con altre iniziative in corso