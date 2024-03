Google Maps è, senza dubbio, l'app di navigazione più usata al mondo. Che si tratti di spostarsi a piedi, in macchina o con i mezzi pubblici, il navigatore di Mountain View è amato e apprezzato da milioni di utenti, che ogni mese forniscono feedback per migliorarlo e per permettere all'azienda di sviluppare aggiornamenti.

E parlando proprio di quest'ultimi, secondo alcuni insider la prossima release potrebbe contenere un'importante novità, cioè il fatto di essere in grado di sapere dove si trova con precisione l'ingresso principale dei vari esercizi commerciali, conducendo l'utilizzatore fino a quel punto, sia a piedi che in auto.

Già disponibile, ma per pochi

La nuova release di Google Maps, in grado di sapere dove si trova precisamente la porta di accesso della destinazione scelta, è attualmente in fase di rollout su un ristretto numero di dispositivi Android che saranno destinati a testarla.

La nuova funzione potrebbe risultare particolarmente utile soprattuto nel caso di hotel e ristoranti, vicino ai quali dovrebbe visualizzare un'icona aggiuntiva sulla mappa indicante dove si trova precisamente la porta d'accesso.

I vantaggi che questa novità potrebbe portare nel concreto all'utilizzatore finale sono molteplici, tra questi, per esempio, la possibilità di ridurre ulteriormente i tempi di spostamento.

L'anteprima della nuova funzione non ancora disponibile in Italia

Prima nei grandi centri

Le informazioni ufficiali riguardo questa nuova funzione sono ancora poche, ma, come sempre in questi casi, è molto probabile che inizierà a essere implementata gradualmente a partire dalle più grandi città del mondo, come per esempio Milano, Londra, Las Vegas, New York, Tokyo e Parigi.

Successivamente è altresì probabile che sarà aggiunta anche nelle città più piccole, anche se l'update richiederà tempo, dato che sarà necessario "mappare" molti edifici già esistenti.