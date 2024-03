In Europa si producono quasi 16,4 milioni di automobili, stando almeno ai dati di Acea riferiti alla produzione nel 2022. Ma dove nascono davvero queste vetture e quali sono i Paesi che hanno più fabbriche auto?

Per rispondere a queste semplici ma intriganti curiosità abbiamo consultato gli ultimi report della stessa Associazione dei costruttori europei di automobili (Acea) e stilato di conseguenza una lista di tutti gli stabilimenti auto attivi nel Vecchio Continente.

I dati Acea che abbiamo rielaborato si riferiscono a un'Europa "allargata" che include i 27 Paesi della Ue, ma anche Serbia, Turchia e Regno Unito. In totale sono 104 fabbriche.

La Germania è ancora al top

Come appare evidente dalla classifica che trovate qui sotto, la Germania è ancora nettamente prima in Europa per numero di fabbriche di auto, con 24 stabilimenti sul suo territorio. Al secondo posto c'è il Regno Unito a quota 19 siti produttivi, mentre la Francia occupa la terza posizione con i suoi 12 impianti.

Lo stabilimento Volkswagen di Wolfsburg (Germania) Lo stabilimento MINI di Oxford (Regno Unito) La fabbrica Renault di Douai (Francia)

Germania: 24 Regno Unito: 19 Francia: 12 Italia: 9 Spagna: 8 Repubblica Ceca: 4 Slovacchia: 4 Turchia: 4 Belgio: 3 Ungheria: 3 Paesi Bassi: 2 Portogallo: 2 Romania: 2 Svezia: 2 Austria: 1 Croazia: 1 Finlandia: 1 Polonia: 1 Serbia: 1 Slovenia: 1

Italia e Spagna sono invece fuori dal podio con i loro rispettivi 9 e 8 stabilimenti, seguite da Repubblica Ceca, Slovacchia e Turchia che contano 4 fabbriche ciascuno.

Tutte le fabbriche in Europa, per gruppo e marchio

Altrettanto interessante è capire cosa viene prodotto in questi 104 stabilimenti, per quali gruppi automobilistici e con quali marchi, una serie di informazioni che trovate nella classifica in dettaglio qui sotto, da noi elaborata in base agli stessi dati Acea.

Le fabbriche auto in Europa, la mappa di Acea

Germania BMW Group - Dingolfing (BMW) BMW Group - Leipzig (BMW) BMW Group - Munich (BMW) BMW Group - Regensburg (BMW) Ford of Europe - Köln (Ford) Ford of Europe - Saarlouis (Ford) Mercedes-Benz Group - Bremen (Mercedes-Benz) Mercedes-Benz Group - Rastatt (Mercedes-Benz) Mercedes-Benz Group - Sindelfingen (Mercedes-Benz) Next.e.GO Mobile - Aachen (e.GO) Stellantis - Eisenach (Opel/Vauxhall) Stellantis - Rüsselsheim (Opel/Vauxhall) Tesla Motors - Grünheide (Tesla) Vanwall - Greding (Vanwall) Volkswagen AG - Dresden (Volkswagen) Volkswagen AG - Emden (Volkswagen) Volkswagen AG - Heilbronn (Audi) Volkswagen AG - Ingolstadt (Audi) Volkswagen AG - Leipzig (Porsche) Volkswagen AG - Neckarsulm (Audi) Volkswagen AG - Osnabrück (Volkswagen. Porsche, Skoda) Volkswagen AG - Stuttgart-Zuffenhausen (Porsche) Volkswagen AG - Wolfsburg (Volkswagen, Seat) Volkswagen AG - Zwickau (Cupra, Volkswagen)

Regno Unito Aston Martin Lagonda - Gaydon (Aston Martin) Aston Martin Lagonda - Saint Athan (Aston Martin) BMW Group - Cowley (MINI) BMW Group - Goodwood (Rolls-Royce) Caterham - Dartford (Caterham) Geely UK - Ansty (LEVC) Geely UK - Coventry (LEVC) Ginetta - Garforth (Ginetta) Jaguar Land Rover - Castle Bromwich (Jaguar) Jaguar Land Rover - Halewood (Land Rover) Jaguar Land Rover - Solihull (Jaguar. Land Rover) Lotus Group/Geely - Hethel - (Lotus) McLaren Automotive - Woking (McLaren) Morgan Motor Company - Malvern (Morgan) Nissan Motor Corporation - Sunderland (Nissan) Stellantis - Ellesmere Port (Opel/Vauxhall) Toyota Motor Europe - Burnaston (Toyota) TVR - Walliswood (TVR) Volkswagen AG - Crewe (Bentley)

Francia Bugatti Rimac - Molsheim (Bugatti) Ineos - Hambach (Ineos, smart) MDI - Carros (MDI) Renault Group - Dieppe (Alpine) Renault Group - Douai (Renault) Renault Group - Flins (Nissan, Renault) Stellantis - Hordain (Citroen, Fiat, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota) Stellantis - Mulhouse (DS, Peugeot) Stellantis - Poissy (DS, Opel) Stellantis - Rennes (Citroen, Peugeot) Stellantis - Sochaux (DS, Peugeot) Toyota Motor Europe - Onnaing (Toyota)

Italia DR Automobiles Groupe - Macchia d'Isernia (DR, EVO, Sportequipe, X) Ferrari - Maranello (Ferrari) Pagani - San Cesario Sul Panaro (Pagani) Stellantis - Cassino (Alfa Romeo, Maserati) Stellantis - Melfi (Fiat, Jeep) Stellantis - Mirafiori (Fiat, Maserati) Stellantis - Modena (Maserati) Stellantis - Pomigliano d'Arco (Alfa Romeo, Dodge, Fiat) Volkswagen AG - Sant'Agata Bolognese (Lamborghini)

Spagna Ford of Europe - Almusafes (Ford) Renault Group - Palencia (Renault) Renault Group - Valladolid (Mercedes-Benz, Nissan, Renault) Stellantis - Zaragoza - (Citroen, Opel/Vauxhall) Stellantis - Vigo (Citroën, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota) Stellantis - Villaverde (Citroen) Volkswagen AG - Landaben (Volkswagen) Volkswagen AG - Martorell (Audi, Cupra, Seat)

Repubblica Ceca Hyundai Motor Company - Nosovice (Hyundai) Toyota Motor Europe - Kolin (Toyota) Volkswagen AG - Kvasiny (Skoda, Seat) Volkswagen AG - Mladá Boleslav (Skoda)

Slovacchia Hyundai Motor Group - Zilina (Kia) Jaguar Land Rover - Nitra (Land Rover) Stellantis - Trnava (Citroen, Peugeot) Volkswagen AG - Bratislava (Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen)

Turchia Hyundai Motor Europe - Izmit (Hyundai) Renault Group - Bursa (Renault) Stellantis - Bursa (Fiat) Toyota Motor Europe - Sakarya (Toyota)

Belgio Automobiles Gillet - Gembloux (Gillet) Volkswagen AG - Forest (Audi) Volvo Car Corporation/Geely - Gent (Volvo)

Ungheria Mercedes-Benz Group - Kecskemet (Mercedes-Benz) Suzuki - Esztergom (Suzuki) Volkswagen AG - Győr (Audi)

Paesi Bassi Donkertvoort - Lelystad (Donkervoort) VDL Group - Born (BMW, MINI)

Portogallo Toyota Caetano Portugal - Ovar (Toyota) Volkswagen AG - Palmela (Volkswagen)

Romania Ford of Europe - Craiova (Ford) Renault Group - Mioveni (Dacia, Renault)

Svezia Koenigsegg Automotive - Ängelholm (Koenigsegg) Volvo Car Corporation/Geely - Torslanda (Volvo)

Austria Magna Steyr - Graz (BMW, Fisker, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Toyota)

Croazia Rimac Group - Sveta Nedjelja (Rimac)

Finlandia Valmet Automotive - Uusikaupunki (Mercedes-Benz)

Polonia Stellantis - Tychy (Abarth, Fiat, Jeep, Lancia)

Serbia Stellantis - Kragujevac (Fiat)

Slovenia Renault Group - Novo Mesto (Renault, smart)



I gruppi Stellantis e Volkswagen hanno più stabilimenti

Dai numeri precedenti è poi facile stilare un'ultima classifica, quella del numero di fabbriche europee per gruppo automobilistico. Questa particolare graduatoria è dominata da Stellantis e Volkswagen che sono a pari merito con 20 impianti produttivi a testa.

L'impianto produttivo Stellantis di Melfi (Italia) Lo stabilimento Volkswagen di Zwickau (Germania)

Decisamente più staccati sono il gruppo Renault a 8 fabbriche e BMW con 6 stabilimenti, seguite da Toyota a 5. Ford, il gruppo cinese Geely, Jaguar Land Rover e Mercedes-Benz si fermano a 4 siti produttivi, con Hyundai a quota 3, mentre tutti gli altri si limitano a una fabbrica.

20 fabbriche: Stellantis

20 fabbriche: Volkswagen

8 fabbriche: Renault

6 fabbriche: BMW

5 fabbriche: Toyota

4 fabbriche: Ford

4 fabbriche: Geely

4 fabbriche: Jaguar Land Rover

4 fabbriche: Mercedes-Benz

3 fabbriche: Hyundai

[Elaborazione di Motor1.com su dati Acea]