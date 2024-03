Un modello senza motore elettrico come la Opel Corsa 1.2 75 CV può comunque ottenere degli sconti interessanti: basta analizzare la promozione Scelta Opel di Stellantis Financial Services Italia, con una scadenza fissata al 31 marzo 2024.

Per la rinnovata Opel Corsa 1.2 75 CV 5 porte con cambio manuale a 5 marce, il prezzo di listino è di 19.900 euro, includendo IVA e messa su strada, ed esclusi IPT, kit di sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, mentre il prezzo promozionale varia: 14.400 euro con il finanziamento, oppure 16.400 euro.

Le spese di apertura pratica ammontano a 395 euro, con un anticipo richiesto di 2.938 euro; seguono poi 35 rate mensili da 109 euro (TAN 8,99%, TAEG 12,29%), con spese di incasso di 3,5 euro mensili già incluse nella rata.

La maxi rata finale, o Valore Garantito Futuro, è di 11.627 euro, con un costo di esubero di 0,1 euro per ogni km che supera i 15.000 km, in caso di sostituzione o restituzione. L'offerta è rivolta alla clientela privata per vetture in pronta consegna e in stock, prevede anche il servizio Identicar per 12 mesi; non è invece obbligatoria la permuta o la rottamazione di un usato.

Vantaggi

Anche sulla Corsa a benzina, da poco rinnovata, si può accedere a 5.550 euro di sconto, con rate mensili piuttosto basse, e senza obbligo di rottamazione: Opel consente così di ottenere un’agevolazione anche in assenza di ecoincentivi statali.

Svantaggi

Nonostante le agevolazioni, l'offerta prevede un anticipo non trascurabile e un TAEG relativamente alto, oltre il 12%, che potrebbero incidere sul costo totale del finanziamento. La promozione non è cumulabile con altre iniziative.

In sintesi