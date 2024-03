Gli acquirenti di auto sportive, supercar e hypercar, si sa, hanno spesso dei gusti molto particolari. Una questione che si fa ancor più complicata quando al desiderio di avere qualcosa di unico si affianca quello di possedere un mezzo diverso da quello dei propri facoltosi amici.

Molte Case auto offrono ormai da anni programmi di personalizzazione ideati per rendere le proprie auto davvero uniche. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Lotus ed ecco come funziona.

Personalizzazioni dalla A alla Z

Il nuovo programma di personalizzazione della Casa inglese si chiama Lotus Chapman Bespoke, un nome scelto in onore dei fondatori dell'azienda Colin e Hazel Chapman e, proprio come per altri servizi simili, può essere scelto da tutti quegli acquirenti che non sono soddisfatti del catalogo standard disponibile per la propria nuova auto.

Grazie a un team di esperti a supporto, ognuno in base alla propria fantasia può creare qualcosa di unico, partendo da una semplice tavolozza di colori e arrivando fino a personalizzazioni ben più invasive e incisive.

Il logo del programma Lotus Chapman Bespoke

Per scendere più nei dettagli, in base a quanto dichiarato dalla Casa, attualmente esistono tre livelli di Lotus Chapman Bespoke. Il primo si chiama "Tailor-made" e prevede principalmente un catalogo colori più ampio di quello standard, che può essere abbinato a sua volta ad alcuni "tocchi personali esclusivi" per rendere le auto ancora più speciali.

Il livello "Collection" è il successivo e permette di scegliere tra una selezione di configurazioni in edizione limitata realizzati in collaborazione con partner, artisti e marchi di lusso.

Il terzo livello, infine, si chiama "One-off" e permette ai clienti della Casa di partire - in poche parole - da un foglio bianco a tutti gli effetti e permettendo qualsiasi modifica extra al catalogo originale, inclusi nuovi colori mai visti prima realizzati su misura, finiture extra lusso, stemmi speciali applicati sulla carrozzeria e molto altro.

Lotus Emira

In occasione del lancio del programma, Ben Payne, vicepresidente del design Lotus, ha commentato:

"Molti dei nostri clienti sono alla ricerca di un'esperienza su misura, che si tratti di colori, strutture, tessuti, dettagli. E siamo entusiasti di vedere la loro individualità impressa sulle nostre auto in tutto il mondo".

Si parte dalla Cina

In base a quanto dichiarato dalla Casa, in questa prima fase il Lotus Chapman Bespoke program sarà limitato al mercato cinese. A partire dal 25 aprile, però, verrà espanso anche al resto del mondo.