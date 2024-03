Debutta in Italia la EMC Wave 2, SUV piccolo nato da Eurasia Motor Company e Livan Auto (parte del Gruppo Geely) disponibile unicamente con motorizzazione benzina da 103 CV e trazione anteriore.

Si inserisce in un segmento molto ricco di proposte - dalla Jeep Avenger alla Fiat 600, passando per Volkswagen T-Cross e Opel Mokka - con un prezzo decisamente interessante: 17.700 euro.

Esterni

La Wave 2 è lunga 4 metri, larga 1,76 e alta 1,57. Il frontale è caratterizzato da una mascherina concava sviluppata in orizzontale, affiancata da gruppi ottici a LED, anch'essi a sviluppo orizzontale. Poggiata su cerchi in lega da 16" ha una linea del tetto quasi parallela al terreno che termina con un accenno di spoiler.

EMC Wave 2, le dimensioni

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo ECM Wave 2 4 metri 1,76 metri 1,57 metri n.d.

Interni

Gli interni della Wave 2 sono classici e razionali, con strumentazione che mixa analogico e digitale e un monitor centrale da 8" per gestire il sistema di infotainment tramite comandi touch. Il design è minimal e ci sono pulsanti fisici al di sotto del monitor per gestire la climatizzazione. Sul tunnel centrale, particolarmente basso, è presente la classica leva del cambio - manuale o automatico - dietro il quale è sistemata una vaschetta porta oggetti.

EMC Wave 2, gli interni

Non ci sono immagini né del divanetto posteriore né del bagagliaio, sappiamo però che la capienza minima è di 400 litri, un valore al vertice della categoria, specialmente considerando la lunghezza di appena 4 metri.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio (min/max) EMC Wave 2 No 8" 400/n.d. litri

Motori e tecnologia

Come detto la EMC Wave 2 è disponibile unicamente con un 1.5 benzina aspirato da 103 CV e 140 Nm di coppia sviluppato da Geely, abbinabile al cambio manuale 5 marce o a un automatico CVT. In fase di ordine si può anche optareper un kit GPL firmato BRC. Non è quindi presente alcuna opzione elettrificata, nemmeno mild hybrid.

A livello di tecnologie per l'assistenza alla guida la Wave 2 offre di serie cruise control, limitatore di velocità e telecamera posteriore.

I prezzi

I prezzi della EMC Wave 2 partono da 17.700 euro per la versione con cambio manuale e 19.200 per l'automatica, in versione mono allestimento con tutto di serie: 4 freni a disco, sensori di parcheggio, accensione luci automatica, sistema keyless, climatizzatore automatico con filtro PM 0,3, tetto apribile e connessione Wi-Fi.

Per acquistarla ci si può rivolgere presso le oltre 60 concessionarie di Eurasia Motor Company distribuite sul territorio italiano.