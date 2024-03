La Cupra Formentor è un'auto molto importante per il giovane brand spagnolo e quest'anno riceverà il suo primo restyling. L'aggiornamento dovrebbe essere "generoso" non solo dal punto di vista estetico, ma anche da quello tecnologico e meccanico. In attesa del debutto ufficiale, riepiloghiamo cosa sappiamo.

Cupra Formentor 2024: come cambierà dentro e fuori

La prima grande certezza riguardo la Cupra Formentor 2024 è che sarà dotata di un'estetica tutta nuova.

In base a quanto abbiamo potuto vedere in diversi teaser e anticipazioni fatte dalla Casa negli ultimi mesi, il rinnovato crossover sarà dotato di un nuovo frontale, con una griglia ispirata a quella del primo SUV Coupé 100% elettrico del brand, la Tavascan, e probabilmente con nuovi fari a LED, dotati di tre elementi triangolari caratteristici della nuova firma luminosa: una novità, quest'ultima, vista dal vivo e anticipata all'evento Unstoppable Impulse, tenutosi all'Autodromo di Terramar, in Spagna.

Cupra Formentor restyling, il teaser ufficiale

Insieme alle corpose novità riguardo paraurti e fari, questo aggiornamento di metà carriera dovrebbe introdurre a listino anche dei nuovi cerchi in lega dal design specifico e colori inediti, pur mantenendo le tinte opache particolarmente apprezzate dai clienti di tutta Europa.

Gli interni dell'attuale Cupra Formentor

Le informazioni riguardo l'abitacolo, infine, sono ancora poche. Trattandosi di un restyling, comunque, è possibile ipotizzare che la Casa doterà il fortunato crossover di un nuovo sistema di infotainment più grande ereditato direttamente dalle altre sorelle del Gruppo Volkswagen, quindi forse da 13 pollici.

Cupra Formentor 2024: come cambierà nei motori

Per quanto riguarda i motori, la Cupra Formentor in occasione del restyling potrebbe vedere l'introduzione in gamma di alcuni powertrain leggermente aggiornati nella potenza e nell'efficienza.

Tra questi non dovrebbero mancare i benzina 1.5 TSI da 150 CV, che per l'occasione potrebbe essere equipaggiato con la tecnologia mild hybrid, e 2.0 TSI da 190, 245 e 310 CV, disponibili anche con trazione integrale, e il 2.0 TDI da 150 CV.

Cupra Formentor restyling, le ultime foto spia

Contestualmente, in occasione dell'aggiornamento di metà carriera, sul crossover spagnolo potrebbe debuttare anche un powertrain ibrido plug-in più efficiente dell'attuale, ereditato dalle sorelle maggiori del Gruppo e capace di percorrere almeno 100 km in modalità 100% elettrica. La versione a 5 cilindri potrebbe invece non essere più disponibile.

Cupra Formentor 2024: quando potrebbe arrivare

Sebbene il restyling sia già stato (brevemente) presentato alla stampa nell'estate del 2022, siamo in attesa dell'imminente presentazione ufficiale, durante la quale verrà annunciata la data di arrivo sul mercato europeo.

Non è detto, però, che in quell'occasione si parlerà anche di prezzi, con il listino italiano attuale della Formentor che parte dai 38.300 euro per la 1.5 TDI DSG.