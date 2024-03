Lunghezza: 4.660 mm

Larghezza: 1.865 mm

Altezza: 1.670 mm

Passo: 2.690 mm

Bagagliaio: 545/1.411 litri

Presentata nel 2014 la Lexus NX nel 2022 si è aggiornata in maniera sostanziale con la seconda generazione, a modificare estetica e dimensioni, facendo crescere il SUV giapponese di qualche centimetro, a beneficio dell'abitabilità e della capacità di carico.

Anche lato motorizzazioni ci sono stati cambiamenti degni di nota: al fianco del classico sistema full hybrid è infatti disponibile anche un powertrain plug-in da 306 CV. Differenze che non incidono sulla capacità del bagagliaio.

Lexus NX, le dimensioni

La Lexus NX è lunga 4,66 metri (4.660 millimetri), larga 1,86 metri (1.865 mm), alta 1,67 metri (1.670 mm) e con passo - la distanza tra il centro ruota anteriore e quello posteriore - di 2,69 metri (2.690 mm). Dimensioni che la pongono all'interno del segmento D, quello dei SUV medi.

Lexus NX, l'anteriore Lexus NX, il posteriore

Lexus NX, abitabilità e bagagliaio

Dimensioni esterne generose che permettono alla Lexus NX di offrire un'abitabilità di buon livello sia davanti sia dietro. I sedili anteriori sono ben sagomati, sportivi ma non troppo, il divanetto posteriore offre imbottiture morbide sia sulla seduta sia sullo schienale, anche al centro. Lo spazio è buono per testa, gambe e piedi e il tunnel centrale non è troppo ingombrante, così da non ostacolare eccessivamente chi sta al centro.

Il bagagliaio offre 545 litri di capacità a prescindere dalla motorizzazione scelta, questo perché le batterie sono alloggiate nel pavimento dell'auto. Lo spazio è regolare nelle forme e ben rifinito, purtroppo però il ripiano non può essere sistemato su due livelli. Molto comoda la cappelliera in microfibra che, una volta ripiegata, può essere sistemata senza rubare spazio ai bagagli.

Lexus NX, gli interni Lexus NX, il bagagliaio

Lo schienale posteriore si abbatte con schema 60:40 ma manca la comoda botola centrale per far passare oggetti più lunghi.

Come detto la gamma motori è completamente elettrificata e comprende il 2.5 full hybrid da 243 CV e il plug-in da 306 CV.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione Lexus NX 350h 243 CV Benzina full hybrid Automatica Lexus NX 450h 306 CV Benzina full hybrid Automatica

Lexus NX, le concorrenti con dimensioni simili

È un segmento combattivo quello della Lexus NX e comprende le solite tedesche come Audi Q5, BMW X3 e Mercedes GLC, assieme alla Volvo XC60. SUV premium con differenti livelli di elettrificazione e - anche - trazione integrale.