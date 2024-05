Meno traffico o incidenti sulle strade e parcheggi o stazioni per auto elettriche più facili da trovare. In un mondo dove crescono le connessioni fra veicoli e ambiente, Hyundai Europe lancia Connected Mobility, una nuova divisione dedicata alla transizione verso vetture software-defined e servizi per la mobilità intelligente.

“In Hyundai serviamo i nostri clienti nel loro momento di massima necessità e siamo guidati dalla nostra incessante ricerca delle soluzioni di domani”, commenta Marcus Welz, managing director della neonata realtà. “Hyundai Connected Mobility è la nostra risposta strategica alla crescente domanda dei nostri clienti di servizi più connessi, accessibili e personalizzati”.

Servizi in auto e app

L’obiettivo – fa sapere la Casa – è offrire servizi in auto e sulle app durante tutto il ciclo di vita del veicolo, “per fornire ai clienti un’esperienza senza soluzione di continuità”. Sono tre i pilastri fondanti di Connected Mobility: servizi di mobilità, servizi di auto connesse e servizi digitali basati sui dati.

Hyundai Ioniq 5

A proposito dei primi, il Costruttore ricorda il modello di abbonamento Mocean, che rappresenta “un’alternativa interessante all’acquisto o al leasing di un veicolo Hyundai” e fornisce “un accesso rapido e flessibile alle auto” eliminando le pratiche burocratiche”.