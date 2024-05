Il Gruppo Koelliker torna anche quest’anno all’Automotive Dealer Day, in corso a Verona fino al 16 maggio, esponendo nell’entry boulevard un Mitsubishi ASX mentre all'interno della Fiera rilancia Redrive, il brand presentato lo scorso anno per il mercato dell’usato. Questo mercato, infatti, vale in Italia il doppio rispetto al nuovo, sia nelle auto che nei veicoli commerciali.

Che cos'è Koelliker Redrive

Redrive, realizzato in partnership con British Car Auction, è un market place fisico e digitale per la gestione integrata a 360 gradi dell'usato, pensato per facilitare la compravendita dell'usato ai concessionari e ai clienti privati.

Per permettere di effettuare le transazioni online in modo sicuro su koelliker.it, il sistema contiene tool specifici che analizzano il mercato e permettono di quotare i veicoli con due diversi algoritmi di valutazione per gestire il cross-selling attraverso l’integrazione con il CRM e gli strumenti digitali Koelliker.

Usato certificato

I privati possono usufruire della piattaforma per vendere o acquistare un’auto usata certificata con il Digital Passport, un documento digitale che registra le principali informazioni relative al veicolo (modello, anno, chilometraggio, allestimento e altro).

Per i veicoli elettrici sono certificati anche lo stato della batteria e il numero di cicli di ricarica. I dati raccolti per ogni vettura sono memorizzati su Portable Blockchain, quindi non modificabili e accessibili attraverso QR code.