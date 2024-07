Maserati vuole espandere la sua presenza nel mondo (ad oggi supera i 70 mercati, con un indice di esportazione dell’86%). Per questo sta investendo nello sviluppo di nuovi motori, nel miglioramento del design degli interni e in lanci in regioni strategiche.

Oggi, presso il Dongdaemun Design Plaza (DDP) di Seul, ha svelato una one off molto significativa: la GranTurismo Prisma.

Una GranTurismo d'eccezione

L'auto, dipinta con 15 colori e impreziosita da oltre 8.500 lettere applicate a mano, è stata mostrata durante l’evento "Maserati Korea: Dawn of a New Era", dove hanno partecipato i vertici dell'azienda per dimostrare il loro impegno nel lancio di Maserati Korea (c'erano Davide Grasso, CEO di Maserati; Luca Delfino, Chief Commercial Officer, e Takayuki Kimura, Managing Director per la regione Corea e Giappone).

Protagoniste anche la nuova GranTurismo e la nuova GranCabrio, equipaggiate con il motore V6 Nettuno.

Maserati Korea: Dawn of a New Era

Il piano del Tridente per la Corea

Maserati Korea ha inoltre annunciato la sua strategia, che prevede innanzitutto il rafforzamento della rete di vendita e i servizi post-vendita. Inoltre, Maserati mira ad amplificare l'esperienza del cliente e a massimizzare la fedeltà al marchio attraverso il suo primo programma di fidelizzazione integrato 'Tridente', lanciato nel giugno dello scorso anno.

"Guidati dal motto 'La nostra missione è muovere coloro che muovono il mondo', ci adoperiamo per offrire ai nostri clienti performance di lusso senza precedenti", ha detto Davide Grasso, CEO di Maserati.

"In Corea ci sentiamo a casa perché è un paese che sa apprezzare la nostra cultura, la nostra storia e l'eleganza italiana. Con Maserati Korea, riconosciamo il ruolo significativo che la Corea riveste nella nostra famiglia globale", ha aggiunto Luca Delfino, Chief Commercial Officer.

"Presenteremo una gamma di prodotti e iniziative innovativi che incarneranno lo spirito italiano dell’Allegria: gioia, felicità ed emozione. Non perdetevi questi sviluppi entusiasmanti", ha concluso Takayuki Kimura, Managing Director per la Corea.