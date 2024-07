Inutile negarlo: le utilitarie sportive degli Anni '80 e dei primi Anni '90 sono state e sono ancora delle "piccole bombe" che se guidate senza troppo criterio possono fare molto male.

Non pochi guidatori giovani e un po' spericolati hanno sperimentato di persona i pericoli di questi concentrati di potenza e leggerezza che quarant'anni fa molti chiamavano "scatolette" o "bare con le ruote".

Eppure, anche a distanza di tanti anni, resta innegabile il fascino di queste piccole auto sportive sovralimentate. Nomi come Autobianchi Y10 Turbo, Fiat Uno Turbo, Ford Fiesta RS Turbo, Mini Turbo De Tomaso, Renault Supercinque GT Turbo e Volkswagen Polo G40 riescono ancora a far sognare gli appassionati di guida dura e pura.

In questa prima puntata iniziamo a conoscere più da vicino le italiane Autobianchi Y10 Turbo e Fiat Uno Turbo. Delle altre, compresa la mitica Peugeot 205 GTi, ce ne occuperemo nella seconda puntata.

Autobianchi Y10 Turbo

Seguendo un rigoroso ordine alfabetico partiamo dall'Autobianchi Y10 Turbo del 1985 che sfrutta un motore "mille" (1.049 cc per la precisione) a quattro cilindri, sovralimentato mediante turbina IHI con tanto di intercooler e valvole di scarico trattate al sodio.

Stellantis Autobianchi Y10 Turbo, la vista anteriore

Ma il bello di questa macchina non sono tanto le caratteristiche del propulsore, comunque interessanti, quanto i numeri più generali della sua scheda tecnica. Sì perché se 85 CV e 122 Nm vi sembrano pochi, non dimenticate che il peso è di soli 840 kg, mentre il passo misura 2 metri e 15 cm e la carrozzeria 3,39 metri in lunghezza, 1 e mezzo in larghezza, come le altre Autobianchi Y10.

Insomma: c’è abbastanza potenza per mettere in crisi quella che di fatto è una vera e propria citycar, capace però ti arrivare fino a 178 km/h di velocità massima e di scattare da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi. Prestazioni a parte, volete mettere l’esaltazione che davano il profilo rosso sui paraurti, i cerchi maggiorati, il volante sportivo e tanti altri dettagli, ma soprattutto la scritta "Turbo" alla base della fiancata?

Stellantis Autobianchi Y10 Turbo, la vista posteriore Stellantis Autobianchi Y10 Turbo, gli interni

Indimenticabile, a tal proposito, la versione Martini. Sentirsi piloti era questione di attimi, di uno sguardo e di una "sgasata".

Aste Bolaffi Autobianchi Y10 Turbo Martini

L'Autobianchi Y10 Turbo è stata prodotta in circa 2.500 esemplari tra il 1985 e il 1989 e oggi ha un valore che può andare oltre i 10.000 euro per vetture in ottime condizioni, ovvero perfettamente conservate o restaurate.

Fiat Uno Turbo i.e.

La Fiat Uno Turbo i.e., sempre del 1985 e sempre a 3 porte, è un po' la sorella maggiore della Y10, nel senso che è più grande e potente, oltre ad avere l’iniezione al posto dei carburatori.

Stellantis Fiat Uno Turbo i.e., la vista anteriore

Prodotta per ben nove anni, conosce anche un importante restyling. Ma partiamo dall’inizio e da un numero: 845 kg, solo 5 in più della Y10 a fronte di una potenza di 105 CV e di una coppia pari a 147 Nm. Se la Y10 va relativamente forte, la Uno va forte e basta: 200 km/h di velocità massima e 8,3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Battuta la Peugeot 205 GTi 1.6 (196 km/h e 9,1 secondi), battuta anche la più grande Volkswagen Golf GTI 1.8 (188 km/h e 9,6 secondi); solo la Renault 5 GT Turbo va più forte, in virtù di 115 CV, per 201 km/h di velocità massima e 8 secondi per lo 0-100 km/h. Il motore della Uno è un 1.300 cc quattro cilindri derivato da quello della 128, a cui gli ingegneri aggiungono turbina, iniezione e accensione elettronica, e lo accoppiano al cambio manuale a 5 marce della Ritmo 105 TC.

Stellantis Fiat Uno Turbo i.e., la vista posteriore

"Commoventi" i cerchi (con coprimozzo Abarth), da 13", che calzano pneumatici 175/60: oggi, gomme così, in pratica le fanno solo per le auto storiche. Il rosso e il nero sono i colori dominanti dentro, mentre fuori è un tripudio di scritte Turbo i.e.: ci sono targhette davanti, di fianco, dietro.

Stellantis Fiat Uno Turbo i.e., gli interni

Ma è la guida a renderla degna della fama di cui abbiamo parlato in apertura: la Uno Turbo i.e. deve gestire tanti CV e tanta coppia, in relazione a quelle che sono le capacità del suo telaio. Ecco perché, quando dai gas con troppa foga, la Uno non è che sottosterzi, la Uno tira una vera e propria riga dritta sull’asfalto. E se per caso sollevi il piede con troppa leggerezza, lei trasferisce subito il peso davanti fino a volerti superare con le ruote dietro… La Uno Turbo i.e. chiede rispetto e capacità di guida.

Stellantis Fiat Uno Turbo i.e. seconda serie

Prodotta in circa 20.000 esemplari e in due serie su base Fiat Uno negli anni 1985-1989 e 1989-1993, la Fiat Uno Turbo può oggi essere scambiata a cifre che raggiungono anche i 20.000 euro per vetture praticamente perfette.