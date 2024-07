Con poche eccezioni, ogni generazione di una nuova auto tende a essere più grande di quella precedente. Accade da decenni, anche per via delle norme di sicurezza più severe. Il maggior numero di tecnologie a bordo delle auto le rende anche più pesanti. Risultato: anche le auto sportive, un tempo piccole e agili, ora hanno ora un peso nettamente superiore rispetto al passato.

Una tendenza che riguarda anche Porsche che - in un'intervista rilasciata alla testata australiana Drive - ha confessato di avere le mani legate. A dirlo è stato il responsabile del design Michael Mauer, che ha sottolineato come la legislazione in materia di sicurezza e non solo ha contribuito ad aggiungere chili su chili anche sulla Porsche 911. Inoltre la costante aggiunta di potenza comporta l'uso di ruote e freni più grandi. E il peso cresce.

"Ogni volta che si torna indietro a 20 o 30 anni fa, la potenza della 911 e quella che ha oggi, questo determina le dimensioni delle ruote, le dimensioni dei freni e tutto il resto".

In attesa della piccola

Porsche vorrebbe lanciare una 911 più piccola, ma non è fattibile nell'attuale era dei motori a combustione. Mauer sottolinea come questo potrebbe diventare tecnicamente possibile in futuro, con la maturazione della tecnologia elettrica. Quando la densità energetica migliorerà, consentendo di ridurre le dimensioni dei pacchi batteria, la 911 potrebbe essere potenzialmente più piccola. Bisogna però ricordare come Porsche abbia escluso il lancio di una 911 completamente elettrica in questo decennio.

In un mondo perfetto, Mauer vorrebbe una 911 "il più compatta possibile", tornando alle origini. Come detto gli attuali vincoli progettuali e meccanici non lo permettono. Un problema che riguarda quasi tutti i tipi di auto, non solo quelle sportive.

Prendiamo la nuova Porsche 911, che con la nuova Carrera GTS monta per la prima volta un powertrain ibrido, portatore di potenza e 50 kg in più rispetto alla generazione precedente, per un totale di 1.590. Per fare qualche confronto la 911 Carrera RS 2.7 del 1972 pesava 959 kg.

Certo, nel 2024 si può ancora avere un'auto sportiva leggera. E si, stiamo parlando della Mazda MX-5, ma di certo non può essere considerata come concorrente diretta della 911. E bisogna pensare che anche la Miata sarà elettrificata in futuro, mettendo su peso.

Rimanendo invece in casa Porsche le 718 Cayman e Boxster sono uscite di scena, per lasciare spazio alle versioni 100% elettriche. E già lo sappiamo che i kg in più saranno tanti.