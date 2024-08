C'è una nuova Mercedes-Maybach in città, e non si tratta di una limousine lunghissima o di un SUV gigantesco.

La Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series aggiunge un po' di brio alla roadster Mercedes, con aggiornamenti meccanici incentrati sul comfort e una serie di modifiche al design di lusso.

Rossa o bianca, me sempre super esclusiva

I cambiamenti più importanti si trovano all'esterno. Disponibile in due diversi "concetti di design", gli acquirenti possono scegliere la colorazione Red Ambience o White Ambience per la Maybach SL.

Mercedes-Benz

Indipendentemente dalla scelta, il frontale è caratterizzato da una griglia illuminata specifica per la Maybach e da una triplice stella Mercedes in posizione verticale sul cofano. Ci sono accenti in oro rosa nei fari, una cornice cromata per il parabrezza e una scelta dell'acquirente tra cerchi Monoblock a cinque fori o a più razze da 21 pollici.

Loghi Maybach ovunque

Le modifiche non si fermano qui. La capote nera è stata ricoperta da un motivo di loghi Maybach in un delicato colore antracite. Gli acquirenti possono aggiungere questo motivo anche al cofano dell'auto, dove il pannello viene levigato a mano prima che il disegno venga stampato sul metallo.

Mercedes-Benz Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, la vista posteriore

Altre modifiche includono luci posteriori specifiche per Maybach, una nuova fascia posteriore cromata e un nuovo diffusore con terminali di scarico specifici per Maybach.

Dentro c'è tanta pelle bianca

L'abitacolo è altrettanto ben arredato, con pelle Nappa Crystal White che ricopre i pannelli delle porte, la console centrale e, naturalmente, i sedili. Anche lo spazio dietro i sedili, dove normalmente si trova la panca posteriore, è rivestito in pelle Nappa; non si sa se i sedili posteriori possano essere opzionati nella Maybach SL.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, gli interni

Altre modifiche agli interni includono un volante specifico, pedali in acciaio inossidabile e soglie delle porte in acciaio inossidabile.

V8 4.0 biturbo da 585 CV

Dal punto di vista meccanico, la Maybach SL non è molto diversa dalla AMG SL63. Il V-8 biturbo da 4,0 litri sotto il cofano produce gli stessi 585 CV e 800 Nm di coppia, inviando la potenza a tutte e quattro le ruote. Lo sterzo sull'asse posteriore è di serie, così come il cambio automatico a nove rapporti ampiamente utilizzato dall'azienda.

Tutti i cambiamenti sono all'insegna del comfort. Ci sono più insonorizzazioni, un sistema di scarico più silenzioso, sospensioni più morbide e supporti del motore più morbidi. Mercedes dichiara un tempo da 0 a 100 in 4,1 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente di 260 km/h.

Non si sa ancora il prezzo della Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, ma le consegne dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2025.

Mercedes-Benz Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, la vista frontale

