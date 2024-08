L'amministratore delegato Mate Rimac ha confermato venerdì a Motor1 la sua intenzione di costruire una hypercar esclusivamente da pista con un unico posto a sedere centrale.

"Abbiamo deciso di non limitarci a superare i limiti delle auto da strada, ma di correre anche in pista", ha dichiarato Rimac a Motor1. "Stiamo costruendo un'auto da pista, una monoposto che sarà più veloce di qualsiasi auto da corsa per la maggior parte dei circuiti. Più veloce della Formula 1, più veloce di Le Mans".

Nuova piattaforma per la pista

Questo tipo di auto rappresenta un grande cambiamento per il marchio croato, che in precedenza aveva costruito solo auto elettriche a due posti per la strada. Rimac ha poi aggiunto che l'auto avrà un abitacolo chiuso in stile tettuccio e non sarà basata sulla Nevera, bensì su una piattaforma propria e distinta.

"Probabilmente la mostreremo quest'anno e faremo i primi eventi in pista l'anno prossimo", ha dichiarato Rimac a Motor1.

Punta a nuovi record

Quando gli è stato chiesto se ha intenzione di lanciare una serie specifica con l'auto, Mate ha risposto che l'azienda intende prima stabilire alcuni nuovi record. L'amministratore delegato ha confermato a Motor1 che la monoposto sarà un veicolo esclusivamente da pista, senza intenzioni stradali. Ma non sarà nemmeno conforme a nessun regolamento esistente.

"La sicurezza c'è, ma tutto il resto? Non ci sono regole", ha detto Rimac. "Andrà oltre le regole della Formula 1 o delle LMP".

La notizia di una nuova Rimac arriva poche ore dopo che il marchio ha presentato la sua ultima creazione, la Nevera R. Versione più mirata della hypercar completamente elettrica, la Nevera R eroga a 2.107 CV, con un tempo dichiarato da 0 a 100 in 1,74 secondi, un tempo sul quarto di miglio di 8,23 secondi e una velocità massima di 412 km/h. Possiamo solo immaginare quanto possano essere più veloci le cose senza i vincoli delle regole stradali.