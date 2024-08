Li conoscete. E in qualche modo no. Non stiamo parlando dei nostri vicini di casa, ma di auto che sono rimaste così poco visibili che solo i fan più accaniti le ricordano ancora oggi. Questi modelli non erano necessariamente dei flop, ma sono passati sotto il radar dell'acquirente medio.

A intervalli irregolari, tiriamo fuori dalla nebbia dell'oblio queste auto classiche e moderne con il titolo "Ve la ricordate questa?".

Fotogallery: Seat 133 (1974-1981)

7 Foto SEAT S.A.

Quest'auto è un po' come una macedonia: molti ingredienti diversi formano una miscela colorata. I fan più accaniti della Fiat riconosceranno una grande 126 nel formato della 850 e della 127, ma con un motore posteriore. La soluzione all'enigma si trova nell'ex filiale Fiat in Spagna...

La Seat 133, nota come Fiat 133 in Germania, è un'utilitaria a quattro posti e due porte con motore e trazione posteriori della casa spagnola, presentata per la prima volta al Salone dell'automobile di Barcellona nel maggio 1974.

Un successore per due

La premessa alla base dello sviluppo della 133 è che deve essere economicamente vantaggiosa sia in termini di sviluppo che di produzione. Il prodotto finale ha quindi adottato la maggior parte dei componenti, come il pianale e il motore, dalla Seat 850 (o dalla Fiat 850, molto simile).

La 133 sostituì in Spagna la 850 e la Seat 600, entrambe prodotte in numero considerevole. Nel 1974, erano stati costruiti circa 800.000 esemplari della più antica 600, quasi esclusivamente per il mercato nazionale.

Inizialmente, Seat vendette solo la 133 in Spagna, senza molto successo, poiché spesso soffriva di problemi di surriscaldamento. Allo stesso tempo, però, l'obiettivo era anche quello di aprire nuovi mercati e compensare la perdita di vendite in Spagna che sarebbe seguita all'abolizione delle restrizioni all'importazione di automobili negli anni Settanta.

Le quote di esportazione sono più alte rispetto ai predecessori della 133 (così come per il resto della gamma di prodotti Seat), raggiungendo il 36,7% nel 1976. Fino a 200.000 Seat 133 vengono prodotte in Spagna entro il 1980.

Panorama dei modelli Seat degli Anni '70

In alcuni mercati d'esportazione in cui il marchio Seat era sconosciuto, la 133 era conosciuta come Fiat 133. Ne furono esportate circa 127.000 unità e nell'autunno del 1974 la piccola spagnola arrivò anche in Germania, dove riscosse un certo successo tra gli appassionati di trazione posteriore a metà degli anni Settanta. Dal giugno 1975 fu venduta anche nel Regno Unito.

In Germania e in altri Paesi, il modello prodotto in Spagna fu lanciato nel 1975 come Fiat 133 e fu offerto solo nella versione da 25 kW. Le foto per la stampa la mostrano a fianco di Ursula Andress, ex Bond girl.

Poiché all'epoca Seat era affiliata al Gruppo Fiat e non disponeva ancora di una propria rete di vendita, gli altri modelli Seat potevano essere ordinati anche presso un concessionario Fiat in Germania. Allo stesso tempo, Fiat probabilmente voleva anche evitare la confusione fonetica con Seat.

Motore posteriore e poco spazio di stivaggio

La carrozzeria della 133 corrisponde allo stile della Fiat 126, ma è più alta di circa 40 centimetri e, a differenza della 126 sviluppata dalla Fiat Nuova 500, ha un motore raffreddato ad acqua. Sebbene lo spazio fosse migliore rispetto alla Fiat 126, anche la capacità del bagagliaio era piuttosto limitata (180 litri), soprattutto perché, a differenza della Seat 850, lo schienale del sedile posteriore non poteva più essere abbattuto.

SEAT S.A. SEAT S.A. Seat 133 con Ursula Andress

Come la 850, la 133 era un'auto a motore posteriore e trazione posteriore - un design che fu gradualmente sostituito nel 1974 da modelli a motore anteriore e trazione anteriore come la Renault 5 o l'Audi 50. In linea con la disposizione del motore posteriore, dietro i sedili posteriori c'era solo un piccolo spazio per i bagagli, mentre nel bagagliaio anteriore c'era più spazio per i bagagli.

I dati tecnici più importanti della 133: passo di 2.027 mm, lunghezza di 3.451 metri, larghezza di 1.421 mm, peso a vuoto di 1.355 mm, solo 690 kg di peso a vuoto con 320 kg di carico utile. Capacità del serbatoio? 30 litri.

All'anteriore, la Seat 133 ha bracci oscillanti e balestre trasversali con stabilizzatore trasversale, mentre al posteriore ha bracci semi-traenti, molle elicoidali e anch'esso uno stabilizzatore trasversale. Lo sterzo a vite senza fine ha un rapporto molto diretto con 2,8 giri del volante da un arresto all'altro.

SEAT S.A. Vano motore della Seat 133

Il motore a quattro cilindri in linea con una cilindrata di 843 cc, installato longitudinalmente nella parte posteriore, è abbinato a un cambio manuale a quattro rapporti ed è offerto in tre varianti di potenza, come "Normal" con una potenza di 34 CV o come "Super" con 37 CV e compressione maggiorata. Entrambi i modelli sono dotati di freni a tamburo anteriori e posteriori.

Un'altra versione con doppio carburatore e freni a disco anteriori viene offerta per il mercato spagnolo. Questo modello, chiamato "Especial", ha 43 CV e una velocità massima di 135 km/h. + Per il mercato spagnolo sono disponibili anche due varianti di allestimento, la Especial normale con carrozzeria normale e la Lujo o Especial Lujo con paraurti anteriore e posteriore allargati e finiture in plastica nella parte anteriore e posteriore.

SEAT S.A. Seat 133 Special, Luxury e Special Luxury

Il rapporto di compressione del motore di appena 8:1, che gli consentiva di funzionare con benzina a 85 ottani, era notevole per l'epoca. Questo valore era ancora appropriato in Spagna, ma in altre parti dell'Europa occidentale anche i normali tipi di benzina garantivano di solito un numero minimo di ottani superiore.

A metà del 1980, la Seat dismise la 133 a favore della Seat Panda. Dal 1977 al 1980, la 133 uscì dalla linea di produzione della filiale argentina della Fiat Industria Argentina Vehículos de Avanzada (IAVA), sempre con il nome Fiat, e dal 1981 al 1982 della Sevel Argentina. Tra il 1977 e il 1982, presso lo stabilimento Fiat/Sevel di Córdoba, in Argentina, sono state prodotte circa 15.821 Fiat 133.

La piccola spagnola arrivò persino in Egitto: nell'aprile del 1977 fu annunciato che l'Egitto stava per diventare il 32° Paese produttore di automobili al mondo. Ciò avvenne dopo la firma di un accordo per la fornitura di kit CKD dallo stabilimento Seat di Barcellona per l'assemblaggio presso il sito della Nasr Automotive Manufacturing Company di Helwan per rifornire il mercato egiziano e l'esportazione in Iraq.

Un'ultima curiosità: la 133 è stata a lungo popolare nello sport motoristico finlandese a basso costo "Jokamiesluokka", una serie di corse popolari locali in cui, a volte, oltre il 30% dei piloti guidava Fiat 133.