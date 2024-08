Il futuro è sempre più vicino per la BMW X5. Dopo l'arrivo del nuovo SUV compatto nel 2025, sarà la volta della nuova generazione della SUV, col modello attuale che è in listino ormai dal 2018 e che potrebbe essere sostituita tra il 2026 e il 2027.

Il SUV più longevo della gamma bavarese sarà disponibile sia in versione ibrida plug-in che, per la prima volta, elettrica. Il suo aspetto? Lo immaginiamo così.

Il nuovo stile di famiglia

Il render della nuova BMW X5 prende spunto da quanto visto sul concept Neue Klasse X. Come anticipato dalla Casa, lo stile di questo prototipo sarà d'ispirazione per buona parte dei modelli di prossima generazione.

Largo, quindi, a una nuova interpretazione del classico doppio rene, sviluppato in verticale e inserito in una calandra che integra i fari LED dal design minimalista. In generale, la X5 avrà forme molto taglienti e squadrate, con ampi passaruota per cerchi in lega - pensiamo - fino a 22" o 23" nei modelli più performanti.

BMW iX5, il render di Motor1.com

Anche gli interni potrebbero essere simili a quelli della Neue Klasse X, pur puntando ancora di più sulle finiture e su rivestimenti eleganti.

L'eredità della piattaforma CLAR

Come riportato da alcune fonti tedesche (anche se non sono ancora arrivate conferme ufficiali da BMW), la futura X5 non dovrebbe basarsi sulla piattaforma Neue Klasse. Lo stile di esterni e interni, quindi, dovrebbe essere l'unico punto in comune coi modelli nati da questa architettura.

BMW Neue Klasse X, gli interni

Per il suo SUV, invece, BMW potrebbe adottare una variante evoluta della piattaforma CLAR, che consente di ospitare motorizzazioni termiche ed elettriche.

Riguardo all'elettrica, non sappiamo quali tecnologie troveranno spazio sulla iX5, anche se per essere competitiva nei confronti delle concorrenti potrebbe avere una batteria da circa 100 kWh, autonomia di 500-600 km e almeno 400 CV nelle versioni entry level e oltre 600 CV in quelle top di gamma.

BMW Neue Klasse X

Nel caso della iX5, ci aspettiamo un'autonomia intorno ai 600-700 km. Riguardo alle potenze e ai prezzi, al momento è difficile fare previsioni precise, anche se è lecito attendersi versioni da 300-400 CV, fino alle M che potrebbero superare i 700 CV.

E l'ibrida plug-in? Anche qui, senza informazioni ufficiali, è davvero complicato "dare i numeri". Non è da escludere, comunque, che la X5 più potente (magari la M Competition) erediti una versione aggiornata del powertrain della XM, col 4.4 V8 abbinato a un motore elettrico, per oltre 700 CV.

I prezzi, invece, potrebbero partire da almeno 100.000 euro, con l'elettrica iX5 che potrebbe avere un listino base leggermente più alto, intorno ai 110.000 euro.