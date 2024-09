Osservando un'auto come la Denza Z9 GT sembrano davvero tanto lontani i tempi in cui i costruttori cinesi si limitavano a copiare o riprodurre i modelli europei (al limite del plagio) per il mercato interno o poco più.

Oggi un gruppo importante come BYD può permettersi "il lusso" di produrre in Cina e vendere presto anche in Europa una station wagon di lusso (appunto) che sfida in un colpo solo la Porsche Panamera e la Porsche Taycan con la scelta tra motorizzazione ibrida plug-in ed elettrica da 965 CV.

La Denza Z9 GT, già in vendita in Cina a un prezzo base equivalente a poco più di 42.500 euro, sarà infatti uno dei primi modelli di Denza, marchio di lusso di BYD, ad arrivare sul mercato europeo.

Berlina a coda lunga

La nuova vettura del gruppo BYD si presenta come una berlina a 5 porte a coda lunga, a metà strada tra una station wagon e una più filante shooting brake. Le misure sono importanti perché a una lunghezza di 5,19 metri fanno eco una larghezza di 1,99 metri e un'altezza di 1,48 metri.

Denza Z9 GT, la vista di tre quarti anteriore

Anche il passo di ben 3,12 metri contribuisce a renderla ancora più imponente della stessa Panamera. Lo stile arrotondato e moderno è opera dell'ex designer Audi e Alfa Romeo Wolfgang Egger e mostra alcuni dettagli tipici delle ultime berline cinesi come i fari anteriori allungati, le maniglie a scomparsa e gli specchietti con telecamera opzionali.

Denza Denza Z9 GT, la vista di tre quarti posteriore Denza Denza Z9 GT, la vista laterale

Cinque schermi e due frigoriferi

Gli interni della Denza Z9 GT si distinguono per la possibilità di avere ben cinque schermi in plancia: uno per la strumentazione digitale, uno più grande per l'infotainment centrale, un terzo per il passeggero anteriore e altri due schermi sui pannelli porta che riproducono le immagini delle telecamere opzionali al posto degli specchietti retrovisori.

Denza Denza Z9 GT, gli interni

Il sedile anteriore per il passeggero ha anche la modalità zero-gravity con appoggio per le gambe, mentre una delle dotazioni che più stupisce è il doppio frigorifero di bordo. Quello anteriore tra i sedili ha una capacità di 4 litri e quello posteriore di 10 litri.

Denza Denza Z9 GT, uno dei due frigoriferi di bordo Denza Denza Z9 GT, la leva del cambio

870 CV l'ibrida plug-in, 965 CV l'elettrica

La Denza Z9 GT viene offerta in Cina in due versioni, ibrida plug-in ed elettrica. La PHEV adotta la piattaforma e3 e il sistema ibrido DM di quinta generazione. Il motore 2.0 benzina ha 207 CV e con i tre motori elettrici porta il totale a 870 CV. L'accelerazione 0-100 è una pratica da 3,6 secondi e la batteria LFP da 38,5 kWh garantisce un'autonomia elettrica fino a 201 km nel ciclo CLTC, con 1.100 km di autonomia totale.

Denza Denza Z9 GT, la vista frontale

Per la Denza Z9 GT elettrica, che si distingue per un frontale con prese d'aria ridotte, si parla invece della base e-Platform 3.0 Evo con tre motori da 965 CV totali. L'accelerazione da 0 a 100 è da 3,4 secondi e la batteria da 100, 1 kWh fornisce un'autonomia CLTC di 630 km.