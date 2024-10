Gli incentivi statali stanno progressivamente terminando per alcune categorie di vetture, tra le quali la Opel Corsa: per lei nel mese di ottobre è previsto un forte ribasso del listino.

La versione in promozione dal valore più basso è la Opel Corsa 1.2 a benzina da 75 CV con cambio manuale a 5 marce, il cui prezzo di listino è di 19.900 euro. Rottamando un veicolo omologato Euro 0, 1 o 2, si applica l'Ecobonus di 3.000 euro e uno sconto di altri 5.000 euro, permettendo quindi un prezzo di partenza di 11.900 euro.

L'offerta riguarda solo il costo iniziale, per cui non sono fornite indicazioni su eventuali finanziamenti, della Casa o esterni; in ogni caso, le Corsa devono essere in pronta consegna, e comprendono alcuni accessori di serie come il rilevatore di stanchezza, luci posteriori alogene e sedili in tessuto nero Malwa.

Vantaggi

E' evidente che per un modello recentemente rinnovato con il restyling di metà carriera come la Corsa, il prezzo proposto da Opel di 11.900 euro con Ecoincentivi rottamazione appare particolarmente allettante; tra l'altro, i veicoli dispongono di accessori interessanti.

Svantaggi

Gli ecoincentivi sono in via di esaurimento, e per accedervi con questo importo occorre comunque un'auto da rottamare con determinate caratteristiche.

In sintesi