Non c'è solo la Bigster nel 2025 di Dacia. Sì, il SUV di segmento C è sicuramente il principale protagonista se si pensa alla lista di modelli in arrivo del brand rumeno.

Ma nel calendario della Casa c'è spazio anche per alcuni aggiornamenti importanti dedicati a Sandero e Jogger, altri due modelli strategici del marchio. In questi ultimi due casi, più che di restyling o aggiornamenti completi, parliamo di ritocchi leggeri, che vanno a rendere ancora più completa la dotazione.

Novità Dacia 2025

Dacia Bigster 2025

Dacia Dacia Bigster (2025)

Coi suoi 4,57 metri di lunghezza, la Bigster si inserisce nel cuore del segmento C puntando su una gamma di dotazioni mai viste prima dal marchio rumeno. Tra questi, il climatizzatore automatico bi-zona, il tetto panoramico e il portellone posteriore elettrico.

Anche la meccanica è inedita. In particolare, la gamma si compone di un nuovo motore turbo a tre cilindri da 1,2 litri da 140 CV, che può essere bi-fuel (benzina e GPL) o mild hybrid.

Ci sono poi le full hybrid, col 1.8 combinato a un motore elettrico e potenze da 140 CV e 155 CV. Nel listino c'è anche la 1.2 TCe da 130 CV abbinato alla trazione integrale.

Le prenotazioni della Bigster si apriranno a gennaio e, secondo il marchio, i prezzi potrebbero partire da 25.000 euro, per arrivare a 30.000 euro se si opta per la variante ibrida da 155 CV.

Nome Dacia Bigster 2025 Carrozzeria SUV di segmento C Motori Benzina, mild hybrid, bi-fuel (benzina e GPL) e full hybrid Data di arrivo Gennaio 2025 Prezzi A partire da circa 25.000 euro

Dacia Sandero 2025

Dacia Sandero Streetway Journey

La Sandero Model Year 2025 è già arrivata in concessionaria. Rispetto al "modello uscente", questa nuova versione include alcune nuove verniciature e altri aggiornamenti alle finiture e agli stili dei cerchi in lega. Inoltre, la gamma presenta anche il nuovo allestimento Journey.

Il radar anteriore è stato sostituito da una telecamera sul parabrezza che riunisce tutti gli ausili elettronici alla guida. I motori continuano a essere il benzina puro TCe da 90 CV e il bi-fuel ECO-G da 100 CV. Queste stesse novità si trovano sulla Stepway, la versione con look da crossover.

Nome Dacia Sandero 2025 Carrozzeria Berlina compatta Motori Benzina / benzina e GPL Data di arrivo Già in vendita Prezzi A partire da 13.550 euro

Dacia Jogger 2025

Come la Sandero, anche per la Jogger è previsto il Model Year 2025, con nuovi colori, cerchi in lega e finiture, anche se l'aspetto più importante riguarda l'equipaggiamento: la dotazione di serie è stata aggiornata e sono stati aggiunti nuovi sistemi di sicurezza.

Ora la Dacia presenta il mantenimento della corsia, il rilevatore di stanchezza, i fari a LED, la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control.

Dacia Jogger

I propulsori disponibili sono il bi-fuel ECO-G da 100 CV, il benzina TCe da 100 CV e un propulsore full hybrid da 140 CV. Naturalmente sono ancora disponibili le varianti a cinque e sette posti e l'ampio bagagliaio che raggiunge i 607 litri.