Tra le tante Case auto a partecipare all'edizione 2024 di Auto e Moto d'Epoca, anche quest'anno non manca Mercedes, che per l'occasione celebra la storia delle proprie cabriolet e la vita di Bruno Sacco, celebre designer da poco scomparso.

La kermesse bolognese, parlando di Stelle, vede infatti protagoniste le "scoperte" dei decenni '50-60, '60-70, '80-90 con l’esposizione di tre icone. Scopriamole.

Tre stelle en plein air

L'esposizione di Mercedes ad Auto e Moto d'Epoca 2024 si apre con la 300 SL Roadster (W198), l'iconica cabrio presentata al Salone di Ginevra del 1957 e scelta, in questo caso, per rappresentare il primo decennio, ovvero gli anni ’50-60.

Mercedes-Benz Mercedes 300 SL Roadster (W198)

A lei la Casa della Stella ha scelto di affiancare una rarissima 220 SE Cabriolet (W111) per simboleggiare il secondo decennio, dunque gli anni ‘60-70.

Mercedes 220 SE Cabriolet (W111)

A queste prime due auto, infine, l'azienda ha deciso di affiancare una E 320 Cabriolet (A124) come portavoce degli anni ‘80-90, ma anche come auto celebrativa della carriera di Bruno Sacco, designer che per la Stella ha lavorato per oltre 25 anni.

Mercedes-Benz Mercedes E 320 Cabriolet (A124)

Come ogni anno lo spazio espositivo di Mercedes-Benz Italia è stato realizzato insieme al Mercedes-Benz Registro Italia e l'azienda ha deciso di esporre al fianco dei modelli iconici una nuova CLE Cabrio in versione 53 AMG.

Mercedes-Benz Mercedes E53 AMG Cabriolet 2024

Auto molto importanti

Per scendere più nei dettagli riguardo le auto esposte, vediamo per quale motivo sono state molto importanti per la storia del Brand della Stella.

La W111 è stata la prima Mercedes ad adottare i moderni sistemi di sicurezza passiva, come per esempio la cellula di sicurezza rinforzata con tubi di acciaio realizzata dall'ingegner Bela Barenji, considerato il padre di questi sistemi, circondata da ampie zone della carrozzeria a deformazione programmata in caso d’incidente e abbinata all'innovativo - per l'epoca - piantone dello sterzo collassabile.

La serie W124 invece, con carrozzeria cabriolet dunque con codice identificativo A124, è stata importante perché, insieme alla contemporanea SL R129, è stata una delle prime auto della Casa a essere dotata di roll-bar a estrazione automatica in caso di ribaltamento, a protezione dei passeggeri.