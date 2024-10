Maserati partecipa all'edizione 2024 di Auto e Moto d'Epoca con un'esposizione unica. Allo stand presente al Padiglione 31, infatti, la Casa del Tridente espone due cabrio che hanno scritto e stanno scrivendo la storia del Brand: una Ghibli Spyder 4.7 e una nuova GranCabrio Trofeo.

Ma non solo. Sempre dal 24 al 27 ottobre a Bologna Fiere, inoltre, al nostro stand al padiglione 31 l'azienda mostra dal vivo una MC12 Versione Corse, scelta con noi per celebrare "L'Arte del V12" e nello stand della Collezione Umberto Panini trova posto la Maserati Alfieri Concept.

Un futuro anche a cielo aperto

Parlando prima di tutto di "storiche", all'importante kermesse bolognese di auto, moto e ricambi, Maserati espone la Ghibli Spyider 4.7 del 1969, una sportiva a tetto aperto che con un peso di poco più di 1.300 kg era in grado di raggiungere e superare i 260 km/h di velocità massima, grazie anche alle sue forme particolarmente aerodinamiche.

Insieme il dipartimento Maserati Classiche espone tutto il ventaglio di servizi offerti, che spaziano dall'assistenza esclusiva, dedicata a clienti e collezionisti del marchio, fino al servizio “on demand” di Car Detailing realizzato internamente, passando per il vero e proprio processo di certificazione, garantito da un comitato composto da esperti e dedicato ad auto del Tridente con più di 20 anni di vita e a serie speciali anche recenti: come per esempio le MC12 o le serie limitate di Quattroporte.

Tra i compiti primari di Maserati Classiche, infine, c'è anche la realizzazione di componenti di ricambio non più disponibili sul mercato, seguendo le indicazioni dei disegni originali.

Insieme a noi con una MC12 Versione Corse

A completamento della propria partecipazione all’edizione 2024 di Auto e Moto d’Epoca, infine, come anticipato Maserati è presente anche nel nostro stand, realizzato insieme ai colleghi di Motorsport.com al padiglione 31, per celebrare con una rarissima MC12 Versione Corse “L’arte del V12".