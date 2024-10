Il razzo in fibra di carbonio di Brabus ha 1.000 CV

Abbiamo visto molte creazioni "selvagge" da parte di Brabus nel corso degli anni, ma questa è una cosa che va oltre, anche per gli standard Brabus. Sotto quei parafanghi pesantemente svasati e un sacco di fibra di carbonio c'è una Mercedes-AMG SL 63 S E Performance da 1.000 CV.

E se vi stavate chiedendo quando esattamente Mercedes ha costruito una SL Shooting Brake, non perdete altro tempo. Questa è un'esclusiva di Brabus.

Dalla roadster alla shooting brake

Brabus ha progettato una carrozzeria shooting brake realizzata interamente in fibra di carbonio a vista. Il muso ridisegnato dell'ex roadster Mercedes-AMG SL è dotato di un nuovo spoiler progettato per ridurre la portanza. Inoltre, è stata ottenuta una transizione più fluida verso i parafanghi allargati. Le nuove minigonne laterali portano l'aspetto brutale verso il posteriore, ora largo 1,98 metri, dove inizia la vera magia.

La capote e tutto il suo peso aggiuntivo sono spariti. Al suo posto vediamo un delizioso posteriore shooting brake. Al contrario, un posteriore radicale con un mega diffusore e quattro terminali di scarico (anch'essi in fibra di carbonio) è già normale per il team di Bottrop. La ciliegina sulla torta è rappresentata da uno spoiler relativamente discreto.

1.000 CV e 1.820 Nm

Se toccate il pedale dell'acceleratore, però, è probabile che la ciliegina vi catapulti almeno fino al paese vicino. Brabus ha aumentato la cilindrata del V8 biturbo AMG a 4,4 litri. Da solo raggiunge 796 CV e 1.250 Nm di coppia. Altri 204 CV provengono dal motore elettrico posteriore.

La potenza del sistema è assolutamente pazzesca: 1.000 CV e 1.820 Nm. Tutta questa follia viene trasmessa tramite un cambio automatico a 9 rapporti alle ruote da 21 pollici all'anteriore e ai pneumatici da 22 pollici al posteriore. Anche i freni e le sospensioni sono stati ottimizzati.

Tutto questo genera una shooting brake molto, molto veloce. La Rocket GTS scatta da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi. Raggiunge i 200 km/h in 9,5 secondi e i 300 km/h in 23,7 secondi. La velocità massima è di 317 km/h.

Anche gli interni sono stati modificati, anche se Brabus non si è sbizzarrita come in altri progetti. Riconosciamo molto carbonio, Alcantara e rivestimenti con trapuntatura chic. Cuciture bianche a contrasto e illuminazione blu impreziosiscono l'interno, altrimenti piuttosto scuro.

Brabus non commenta i prezzi o le cifre di produzione della Rocket GTS. Riteniamo che "abbastanza alto" e "abbastanza basso" siano i parametri giusti per questa macchina estremamente bella.