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iPhone e CarPlay Ultra: come cambia l'auto per chi guida

Dalla chiave digitale alla strumentazione gestita dal telefono: cosa è già reale oggi, cosa arriva a breve e cosa resta una promessa

L'iPhone 17 rivoluziona l’auto: cosa cambia per i guidatori
Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)
Eleonora Lilli Eleonora Lilli
Di: Eleonora Lilli
alle 17:00
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Lo smartphone non serve più solo per telefonare o navigare: sta diventando il vero telecomando dell'auto. Oggi può aprire le portiere senza chiavi, pagare il parcheggio, avviare una ricarica e gestire sempre più servizi legati alla mobilità. Con iPhone 17, arrivato sul mercato a settembre 2025, e la prossima generazione attesa per l'autunno 2026, questo legame è destinato a rafforzarsi ancora.

La dimostrazione più concreta è CarPlay Ultra, la nuova evoluzione del sistema Apple che non si limita più a replicare le app dell'iPhone sul display centrale, ma è in grado di gestire anche il quadro strumenti e altre funzioni dell'auto, integrandosi molto più a fondo con la vettura.

Per i costruttori è un cambio di paradigma: l'auto non è più il centro dell'esperienza digitale, ma diventa sempre più un'estensione dello smartphone. E, a differenza di qualche anno fa, non si tratta più soltanto di uno scenario futuro: molte di queste tecnologie sono già realtà e lasciano intuire quale direzione prenderà il settore nei prossimi anni.

Da CarPlay a CarPlay Ultra: l'integrazione è già iniziata

CarPlay Ultra ha debuttato a maggio 2025 e fa esattamente ciò che fino a poco fa era solo un concept: fornisce i contenuti per tutti gli schermi del guidatore, dal display centrale alla strumentazione, con tachimetro, contagiri e indicatori di carburante e temperatura gestiti dall'iPhone. Consente inoltre di controllare clima, radio, telecamere e modalità di guida direttamente dall'interfaccia Apple, mantenendo però la grafica e l'identità visiva di ogni marchio.

<p>Apple Car Play Ultra su Aston Martin DBX - il Cruscotto digitale sembra essere più reattivo con CarPlay Ultra</p>

Apple Car Play Ultra su Aston Martin DBX - il Cruscotto digitale sembra essere più reattivo con CarPlay Ultra

Foto di: Chris Rosales / Motor1

Attenzione però ai limiti reali, perché è qui che la differenza tra promessa e disponibilità conta davvero:

  • Serve hardware dedicato: CarPlay Ultra non è un aggiornamento software attivabile su qualsiasi auto.Richiede componenti e integrazione previsti dalla casa in fase di progettazione. Sul lato telefono bastano iPhone 12 o successivi con iOS 18.5 o versioni più recenti.
  • Disponibilità ancora ristretta: a metà 2026 l'unico marchio con CarPlay Ultra su strada è ancora Aston Martin, e solo in Stati Uniti e Canada. In Europa non è stata annunciata alcuna tempistica.
  • Espansione in arrivo: Apple ha confermato l'adesione di Hyundai, Kia e Genesis, e almeno un modello Hyundai/Kia è atteso nella seconda metà del 2026 (i rumor indicano la nuova Ioniq 3).
  • Chi si è tirato indietro: alcune case tra cui Mercedes, Audi, Volvo, Polestar e Renault hanno abbandonato l'impegno iniziale, per timori legati all'identità di marchio quando il telefono "occupa" tutti gli schermi.
  • Il caso Tesla: l'integrazione in lavorazione riguarda il CarPlay standard, non la versione Ultra.

Per chi gestisce piccole flotte o auto aziendali, significa che l'integrazione profonda esiste, ma per ora va verificata modello per modello e mercato per mercato.

Chiave digitale e profilo del guidatore: cosa è già disponibile

La chiave digitale nel Wallet dell'iPhone non è una novità: esiste dal 2020 e permette già di sbloccare e avviare i veicoli compatibili, oltre a condividere l'accesso con altre persone. Il passo successivo, quello reso concreto da CarPlay Ultra, è che lo smartphone diventi il vero profilo del guidatore: non solo apertura porte, ma impostazioni che seguono la persona e non il singolo veicolo.

<p>Apple Car Play Ultra</p>

Apple Car Play Ultra

Foto di: Chris Rosales / Motor1

L'idea di fondo è che molte funzioni oggi "bloccate" nel software dell'auto si spostino verso lo smartphone e i suoi servizi: promemoria di scadenze, report dei viaggi, dati di utilizzo centralizzati e poi sincronizzati con qualunque vettura compatibile. Per chi gestisce auto aziendali questo significa meno tempo speso a riconfigurare ogni veicolo e più continuità tra un mezzo e l'altro. Va detto, però, che una gestione flotte davvero unificata a livello di sistema operativo resta un obiettivo, non uno standard già pronto.

Pagamenti, ricarica EV e pedaggi: cosa funziona e cosa è ancora promessa

Sul fronte pagamenti la parte reale è quella di Apple Pay: il telefono è già uno strumento contactless affidabile per carburante, parcheggi e pedaggi dove il servizio è accettato. L'idea di un unico "hub" che aggreghi automaticamente carburante, ricarica, pedaggi e strisce blu in un solo flusso, con ricevute e report pronti per la nota spese, è invece ancora in larga parte da costruire: oggi si appoggia a un mosaico di app e circuiti diversi.

Per l'elettrico il quadro è simile. Ogni rete di ricarica tende ad avere la propria app e la propria tessera, e una standardizzazione a livello di sistema operativo - colleghi il cavo, confermi sul telefono, parte il pagamento - non esiste ancora come esperienza unica. Ciò che è già arrivato, con gli aggiornamenti recenti di iOS, è la possibilità di seguire lo stato di ricarica in tempo reale tra le informazioni sul cruscotto compatibile, utile soprattutto durante le soste. Il resto, per ora, è la direzione plausibile, non lo standard di oggi.

Apple Intelligence e sicurezza alla guida

Qui serve una precisazione che l'entusiasmo da lancio spesso salta. La riduzione delle distrazioni al volante non nasce con l'ultimo iPhone: la modalità Full Immersion Guida, che filtra chiamate e notifiche quando si è alla guida, esiste da diversi anni. Le funzioni di intelligenza artificiale di Apple, dal canto loro, sono disponibili dal 2024 su una gamma di modelli e non sono un'esclusiva del telefono più recente.

Il vero salto in avanti è il nuovo assistente vocale contestuale annunciato per la prossima versione di iOS: se saprà incrociare meglio calendario, abitudini di spostamento e traffico in tempo reale, potrà suggerire quando partire, quali percorsi evitare e dove fermarsi a ricaricare. Meno interazioni manuali con lo schermo significano più attenzione alla strada, soprattutto in città; per chi macina chilometri di lavoro, tempi più prevedibili; per un fleet manager, la prospettiva di percorsi più efficienti e meno chilometri a vuoto.

Cosa aspettarsi da qui al 2028

Guardando ai prossimi anni, lo scenario più realistico non è l'auto "firmata" Apple, ma un settore sempre più dipendente dagli aggiornamenti dei grandi ecosistemi digitali. La compatibilità con le funzioni avanzate dell'iPhone - e in particolare con CarPlay Ultra - diventerà un argomento di vendita esplicito per citycar, SUV compatti e veicoli aziendali. Gli acquirenti inizieranno a chiedere non solo "c'è CarPlay?", ma "quale versione, con quali funzioni e in quale mercato?".

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Sempre più funzioni dell’auto passeranno allo smartphone, semplificando gestione, servizi e controllo delle flotte.
Foto di: Shutterstock

Per case auto, noleggiatori e gestori di sharing la scelta di fondo sarà quanto delegare al telefono e quanto tenere nel proprio sistema. Chi affida al mondo iOS identità del guidatore, pagamenti e parte dell'interfaccia avrà prodotti più semplici da usare, ma sarà legato ai tempi e alle scelte di Apple - e alle marce indietro già viste tra i costruttori. Chi vorrà restare autonomo dovrà garantire esperienze digitali all'altezza, con investimenti importanti.

Il consiglio pratico, per chi guida e per chi lavora con le auto, resta quello di valutare i veicoli anche - e sempre di più - per il loro livello di integrazione con lo smartphone che si usa ogni giorno, verificando bene cosa è realmente disponibile sul modello e nel proprio mercato, perché è lì che oggi si nasconde la differenza d'uso più concreta tra un'auto e l'altra.

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