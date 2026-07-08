Da Continental la gomma per tutti i terreni e tutte le stagioni

Continental amplia la propria offerta dedicata ai veicoli destinati a un utilizzo misto con il nuovo CrossContact A/T², pneumatico all-terrain quattro stagioni sviluppato per chi alterna la guida quotidiana su strada a percorsi in fuoristrada. Pensato per SUV, fuoristrada, pick-up, veicoli commerciali leggeri e anche modelli elettrici,

La nuva gomma punta a offrire un equilibrio tra comfort e controllo sull'asfalto, senza rinunciare alle prestazioni richieste sui terreni più impegnativi con l'obiettivo di soddisfare una clientela priva ta e professionale sempre più ampia.

Battistrada progettato per affrontare ogni terreno

Il nuovo CrossContact A/T² è stato sviluppato con particolare attenzione alla capacità di mantenere elevati livelli di trazione su superfici molto differenti tra loro. Il battistrada adotta un disegno particolarmente aggressivo, con intagli più profondi e un elevato rapporto tra pieni e vuoti, soluzione che permette allo pneumatico di "mordere" meglio i terreni a bassa consistenza come sabbia, ghiaia e fango.

Gli spigoli di presa più pronunciati e la geometria rinforzata dei tasselli migliorano inoltre la stabilità sui fondi irregolari, contribuendo a rendere più prevedibile il comportamento del veicolo anche quando le condizioni del terreno cambiano rapidamente.

Continental ha lavorato anche sul contatto con l'asfalto attraverso un disegno adattivo del battistrada che distribuisce in modo uniforme le pressioni, limitando lo slittamento delle ruote e assicurando una buona aderenza sia sul bagnato sia sull'asciutto.

Continental CrossContact A/T², il nuovo all-terrain per SUV e 4x4 Foto di: Continental

Struttura più robusta per il fuoristrada

Uno degli aspetti fondamentali del CrossContact A/T² riguarda la resistenza alle sollecitazioni tipiche dell'off-road. Per questo motivo Continental ha progettato una struttura rinforzata, con fianchi più robusti e una zona spalla studiata per resistere meglio a urti, tagli e scheggiature provocati da rocce, radici e altri ostacoli.

Anche la configurazione dei tasselli contribuisce ad aumentare la robustezza complessiva dello pneumatico, riducendo il rischio di abrasioni, forature e danni ai fianchi. Il risultato è una maggiore durata nel tempo, caratteristica particolarmente apprezzata da chi utilizza frequentemente il proprio SUV o pick-up su percorsi sterrati.

Mescola specifica e funzione autopulente

A completare il progetto troviamo una mescola sviluppata appositamente per i veicoli 4x4, progettata per mantenere un livello di aderenza costante in un ampio intervallo di temperature e su superfici molto diverse tra loro.

Il composto conserva infatti la propria elasticità anche quando le temperature si abbassano, garantendo prestazioni costanti sia su fondo asciutto sia sul bagnato. Inoltre, gli elementi autopulenti del battistrada favoriscono l'espulsione di fango e detriti, evitando che si accumulino tra i tasselli e compromettano la capacità di trazione durante la guida in fuoristrada.

Il nuovo Continental CrossContact A/T² arriverà inizialmente in nove misure, compatibili con cerchi da 15 a 17 pollici, per equipaggiare un'ampia gamma di SUV, fuoristrada, pick-up, modelli elettrici e veicoli commerciali leggeri destinati a un impiego misto tra asfalto e sterrato.