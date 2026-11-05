Renault Trafic si fa più maneggevole e hi-tech:così cambia il furgone più amato della Losanga

Renault aggiorna il Trafic con una serie di interventi su guida, sicurezza e sistema multimediale, in attesa dell'arrivo della versione MY26.1 che sarà presto ordinabile. Il furgone, leader di segmento in Francia e secondo in Europa secondo i dati diffusi dalla casa, cambia sterzo, impianto frenante e schermo di bordo.

Le modifiche più rilevanti riguardano la parte meccanica, con un nuovo servosterzo elettrico e freni anteriori più potenti. A questi si aggiungono una nuova dotazione di sicurezza, sedili più resistenti e un sistema multimediale rinnovato.

Sterzo e freni, cosa cambia alla guida

Il nuovo servosterzo elettrico ha settaggi rivisti per ridurre lo sforzo al volante, soprattutto in manovra e nei contesti urbani. Renault dichiara anche una maggiore fluidità nella correzione di traiettoria e una stabilità migliorata nel punto medio dello sterzo.

Renault Trafic Van 2026 Foto di: Renault

Il numero di giri del volante è stato ottimizzato per bilanciare l'agilità in città con la tenuta a velocità più sostenute. Sul fronte frenante arrivano nuove pinze anteriori a doppio pistoncino e dischi più grandi, passati da 296x28 mm a 320x30 mm.

Renault Trafic Combi 2026 Foto di: Renault

Dischi maggiorati e pinze nuove riducono lo sforzo sul pedale e migliorano la progressività della frenata. Secondo Renault, il conducente ottiene così un dosaggio più preciso e un maggiore controllo del veicolo in ogni condizione di utilizzo.

Sedili, cerchi e telecamera per il conducente

Tra le new entry per la sicurezza c'è una telecamera di monitoraggio avanzato del conducente, pensata per affiancare la guida quotidiana e per assolvere al nuvo regolamento di sicurezza europeo. Il Trafic Van riceve anche nuove sellerie in tessuto chiné grigio scuro con cuciture blu, più resistenti all'usura rispetto alle precedenti.

Renault Trafic Van 2026 Foto di: Renault

Cambiano anche i cerchi, ora in acciaio da 17 pollici, abbinati a copricerchi monocromatici o bicolore con un disegno più aerodinamico. Il furgone, disponibile nelle varianti L1 e L2 con cambio manuale o automatico EDC a 9 rapporti, resta disponibile anche nella versione a batteria raccontata nel Trafic elettrico.

Renault Trafic Van 2026 Foto di: Renault

Schermo da 10 pollici e nuova app per gli allestitori

Il cambiamento più visibile riguarda l'abitacolo: il touchscreen cresce da 8 a 10 pollici, con superficie di visualizzazione maggiore, leggibilità migliore e una reattività che Renault indica doppia rispetto al sistema precedente. Il sistema OpenR Link arriva in due configurazioni, entrambe con Apple CarPlay e Android Auto senza fili.

Renault Trafic Combi 2026 Foto di: Renault

La versione con navigazione integrata passa dalle mappe TomTom a quelle HERE. A bordo arrivano anche due prese USB-C sul Trafic Van, che diventano quattro per fila sulle versioni con seconda o terza fila di sedili, con potenza di ricarica fino a 80 W, sufficiente per un computer portatile. L'illuminazione a LED diventa di serie sia in abitacolo sia nel vano di carico.

Renault Trafic Spacenomad 2026 Foto di: Renault

Per chi trasforma il mezzo in veicolo specializzato, Renault introduce l'app convertor companion, integrata nel sistema multimediale. Gli allestitori possono sostituire comandi fisici con funzioni gestibili dal touchscreen, ad esempio per regolare la temperatura dei veicoli refrigerati o accendere le luci delle officine mobili, riducendo il numero di interruttori sulla plancia. Il marchio converted by Renault, già usato sulla versione doppia cabina, garantisce invece un solo interlocutore, una fattura e una garanzia unica per gli allestimenti di fabbrica realizzati dai 300 allestitori partner certificati dal Costruttore.

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