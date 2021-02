Tra le auto piccole, quelle che una volta avremmo chiamato utilitarie o segmento B, è in corso una sfida aperta per la corona di regina delle ibride full hybrid.

Sono tre le protagoniste di questo duello combattuto a suon di numeri di vendita, ma ancor prima sul fronte dei consumi reali: Toyota Yaris, Renault Clio e Honda Jazz che abbiamo provato su strada.

Sfida a tre nel regno dei consumi

Per scoprire quanto consumano davvero queste tre auto ibride in grado di percorrere anche alcuni chilometri in modalità puramente elettrica (a differenza delle mild hybrid che non lo fanno), le mettiamo fianco a fianco in un video confronto.

La carta d'identità delle sfidanti

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Toyota Yaris 3,94 1,74 1,5 2,56 Renault Clio 4,05 1,79 1,44 2,58 Honda Jazz 4,04 1,69 1,52 2,56

Ecco allora che Toyota Yaris 1.5 Hybrid, Renault Clio E-Tech e Honda Jazz Hybrid e:HEV "scoprono le carte" e ci dimostrano quanta strada sono in grado di percorrere con un litro di benzina.

Motorizzazioni a confronto

Modello Motorizzazione ibrida Batterie Consumi dichiarati Emissioni dichiarate Toyota Yaris 1.5 benzina 3 cilindri 116 CV Ioni di litio 26,6 km/l 85 g/km Renault Clio 1.6 benzina 4 cilindri 140 CV Ioni di litio 27,7 km/l 89 g/km Honda Jazz 1.5 benzina 4 cilindri 109 CV Ioni di litio 22 km/l 89 g/km

I risultati della sfida consumi reali