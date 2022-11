Se vi chiedessi di pensare a un SUV “premium”, sono ragionevolmente certo che vi verrebbe in mente un marchio tedesco. In Europa (e in Italia) siamo abituati così, ma oltreoceano - dove i SUV li hanno inventati - la Lexus RX batte tutti nel suo segmento. E non solo.

Da oltre un decennio per gli americani questa giapponese è sinonimo di SUV “fatto bene”, nell’accezione più amplia possibile: è considerata affidabile, confortevole, tecnologica e progettata con criterio. E tra l’altro è pure ibrida.

Con il lancio della nuova generazione, Lexus non poteva tradire le aspettative, ma una notizia c’è: nel riprogettare la RX i giapponesi hanno aggiunto un pizzico di gusto europeo che potrebbe attirare nuovi clienti alle nostre latitudini. Anche perché quest’auto è equipaggiata con la tecnologia di propulsione ibrida più efficiente della categoria.

Vi racconto che sensazioni mi ha lasciato il nuovo modello dopo averlo guidato sulle strade dove decine di migliaia di americani la guidano già, fra Los Angeles e San Francisco.

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Lexus RX: Esterni

Partiamo dallo stile della Lexus RX, che è frutto anche della nuova piattaforma. Il che è una buona notizia perché migliora sensibilmente le proporzioni dell’auto, che a parità di lunghezza (4 metri e 89 centimetri) esprime delle carreggiate più larghe (addirittura +4,5 cm dietro) ed è pure più bassa.

L’estetica ne beneficia in termini di presenza scenica perchè la macchina risulta più "piena". Il resto lo fanno i tratti stilistici e in particolare il frontale, con la nuova calandra “sfumata”, la fiancate muscolari il giusto e un posteriore decisamente più prestante grazie alla fanaleria a fascione.

Lexus RX: Interni

L’abitacolo della Lexus RX punta a conquistare il cliente grazie all’atmosfera tecnologica, più che per la sontuosità dei materiali. Che sono si di qualità, ma concepiti per esser innanzitutto durevoli. La pelle è combinata con rivestimenti ecologici, magari meno morbidi al tatto ma più robusti, mentre le plastiche sono molto ben assemblate. La personalità della macchina cambia in funzione delle combinazioni di colore che seguono gli allestimenti, come potete vedere dalle immagini.

La plancia è dominata dal display centrale da 14 pollici che compone un'unica zona “informativa” collegata -stilisticamente - al quadro strumenti (digitale) come un unico pannello nero lucido che aggrega tutti i comandi, fisici e touch, in modo ordinato. E anche l’ergonomia mi è sembrata quella giusta e soprattutto più razionale rispetto alla precedente RX, che non brillava per usabilità dei comandi.

Dal punto di vista dell’equipaggiamento c’è praticamente tutto quello che si può desiderare su un’auto di questo livello: dai sedili elettrici nonché climatizzati, al volante riscaldabile, passando per un impianto hi-fi sopraffino, firmato Mark Levinson. L’infotelematica è perfettamente integrata con Apple CarPlay senza fili e Android Auto (che il cavo lo richiede).

Buona l’abitabilità sia per chi siede davanti che dietro, anche se il pianale non è perfettamente piatto. Il bagagliaio misura invece 615 litri.

Lexus RX: Guida

Come vi racconto nel video ho provato tutte le versioni della RX: la RX350h, quella full hybrid “tradizionale” il cui powertrain (4 cilindri 2.5 + due motori elettrici) eroga 250 CV di potenza; la RX450h+, quella plug-in hybrid "ricaricabile" il cui powertrain (sempre 4 cilindri 2.5 + due motori elettrici ma con batteria più capiente) eroga 309 CV di potenza; e infine la nuova RX500h, quella full hybrid più sportiva con un nuovo 2.4 litri turbo benzina e un motore posteriore elettrico più potente, cambio automatico con convertitore di coppia a 6 rapporti e 371 CV di potenza massima.

Partiamo subito da quest'ultima. Ha nella dotazione alcune chicche interessanti, come le quattro ruote sterzanti, che le donano un'agilità piuttosto buona su strada, anche se il suo comportamento è alla fine ben lontano da quello di un'auto sportiva (come del resto ci si aspetta da un SUV di queste dimensioni). Una cosa che non mi ha convinto del tutto di questo allestimento sono alcuni dettagli, come i paddle sul volante, dal feeling non molto preciso e sicuramente poco appagante.

Dopo mi sono accomodato sulla 350h, la versione "base" full hybrid. Qui grazie a un particolare affinamento del powertrain e una generale insonorizzazione ambientale dall'esterno, il comfort garantito è molto alto. Gli assemblaggi sono di qualità elevata, così come i materiali, pensati per durare nel tempo. Si tratta di una delle auto ibride di questa categoria più efficienti in assoluto, con un funzionamento di utilizzo davvero fluido.

Infine mi sono messo al volante della 450h+, cioè l'ibrida ricaricabile con batteria più potente. Ha lo stesso powertrain della sorella 350h e può percorrere realisticamente 50 km a zero emissioni, anche in questo caso con un'efficienza quasi senza precedenti.

Lexus RX:Curiosità

La nuova RX inaugura per il marchio giapponese un nuovo modo di fare l'ibrido, cioè quello sportivo. Per anni la Lexus ha cercato di far diventare "divertente" (anche per le persone più esigenti) il suo powertrain full hybrid e forse questa volta ci è riuscita davvero.

Questo nuovo SUV, che prestissimo vedremo anche in Italia, quindi è una delle poche auto elettrificate a poter essere scelta con tre anime ben distinte. Quella tradizionale (comunque molto valida), quella ibrida ricaricabile per chi ama o ha bisogno di compiere tragitti senza emettere CO2 in atmosfera e, infine, quella ibrida sportiva, per chi ogni tanto non disdegna qualche curva magari in montagna e non può fare a meno delle quattro ruote sterzanti.

Prezzi

In Italia la nuova Lexus RX si può già ordinare con prezzi a partire da 80.000 euro per la 350h full hybrid in allestimento Executive, con già praticamente tutto di serie (l'unico optional è la vernice metallizzata), fino ai 99.000 euro per la 500h F-Sport con motore turbo. Naturalmente in mezzo si posiziona la 450h ibrida plug-in, in vendita a 89.000 euro in allestimento Executive e a 97.000 euro in allestimento Luxury, l'opposto dell'F-Sport in quanto a filosofia.