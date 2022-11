La Solterra è la prima Subaru 100% elettrica globale, con la Casa giapponese che entra di prepotenza nel segmento dei C-SUV a zero emissioni con questo ambizioso progetto condiviso con Toyota. La domanda, allora, sorge spontanea: si tratta di un re-branding oppure di qualcosa di veramente nuovo?

La risposta giusta è la seconda, con Subaru che sfruttando una piattaforma e una tecnologia ultra collaudata dai cugini giapponesi ha avuto modo di concentrarsi sullo sviluppo di quelle caratteristiche che da sempre fanno parte del proprio DNA, il piacere di guida e un'ottima abilità in fuoristrada, qualità che difficilmente contraddistinguono i SUV elettrici. Come va questa Solterra? Continuate a leggere per scoprirlo.

Subaru Solterra: esterni

La Subaru Solterra è un SUV di dimensioni importanti, lungo poco meno di 4 metri e 70, largo più di 1 e 85 e alto 1 e 65, non un fuoristrada nel vero senso della parola dato che sotto pelle non ha telaio a longheroni e marce ridotte ma alta abbastanza da affrontare con nonchalance anche tratti impegnativi in fuoristrada e con tutta la tecnologia AWD che da sempre rappresenta una componente importante del DNA della Casa. Sono ben 21 i cm di distanza tra la strada e la carrozzeria, un valore tra i migliori della categoria. Considerate che, per esempio, una Tesla Model Y si ferma ha 17.

Guardandola da fuori sono evidenti le somiglianze con la cugina Toyota bZ4X soprattutto nelle viste posteriore e laterale dove si fa fatica a distinguerle. Davanti, però, sono molto diverse: il paraurti e la mascherina sono specifiche per la Solterra, con forme morbide e muscolose che garantiscono alla macchina una bella presenza su strada. Accattivanti i fari con le luci diurne a LED a C e caratteristiche le protezioni in plastica che corrono lungo la carrozzeria: si capisce subito che all'evenienza è pronta a sporcarsi le ruote.

Subaru Solterra: interni

Entrando in abitacolo, la prima cosa che salta all'occhio è la configurazione della plancia, con la strumentazione digitale lontana dal volante e vicina al parabrezza, relativamente piccola in termini di dimensioni ma dall'aspetto curata e dalla grafica chiara e mai satura di informazioni. Al centro della consolle, lo schermo dell'infotainment da 12,3" raccoglie tutte le informazioni relative alla multimedialità e alla navigazione, con una superficie in piano black curata che lo collega direttamente al tunnel più in basso. I materiali di rivestimento sono tutti di buona fattura, così come è ottima l'organizzazione degli spazi.

Per quanto riguarda l'abitabilità, il passo generoso di 2,85 m garantisce tantissimo spazio a disposizione per cinque passeggeri (dietro, al centro, il tunnel è piatto perché non c'è alcun albero di trasmissione) per testa, gambe e piedi. Il bagagliaio è nelle media e ha una capacità minima di 421 litri, che salgono abbattendo gli schienali posteriori in configurazione 60-40. Anche il sedile davanti del passeggero può essere reclinato e in questo modo si ricava uno spazio utile da ben 2,50 metri di lunghezza.

Subaru Solterra: guida

Avete visto la foto degli interni, no? Ecco, sulla Solterra trovare la posizione di guida ideale potrebbe non essere semplicissimo: bisogna abituarsi a guidare con il volante leggermente più in basso del solito in modo tale che la parte superiore della corona non copra la strumentazione. Una volta trovata la giusta configurazione, però, non ci sono problemi e si apprezza tantissimo la visibilità generale e la triangolazione tra volante, sedile e pedaliera che, seppur "diversa", riesce in breve tempo a mettere a proprio agio anche i più esigenti. Il sedile è comodo e tutti i comandi sono sempre a portata di mano.

Partiamo dai numeri per inquadrare la Solterra: è 100% elettrica con due motori sincroni trifase a magneti permanenti posizionati sui due assi che garantiscono la trazione integrale alimentati da un pacco batteria agli ioni di litio da 74,1 kWh alloggiato nel pianale. La potenza complessiva è di 218 CV e la coppia di 336 Nm disponibili fin da subito, per un'accelerazione da 0 a 100 in 7,6 secondi e una velocità massima di 160 km/h. Prestazioni sicuramente buone (è lo scatto migliore dell'intera gamma Subaru) ma leggermente inferiori alla media considerando i SUV sul mercato più o meno delle stesse dimensioni.

Come anticipato in presentazione, si tratta di un progetto condiviso tra Subaru e Toyota, con ognuna delle due Case che hanno sviluppato elementi precisi. Di Toyota sono la piattaforma (derivata dalla eTNGA-C) e tutto il comparto ADAS che abbiamo avuto modo di testare in autostrada e di apprezzare per la facilità di utilizzo e la gradualità degli interventi. Subaru, invece, ha preso in carico la parte emozionale regalando alla Solterra una taratura specifica per l'assetto, i freni e lo sterzo e ottimizzando il sistema di trazione integrale che, come da tradizione, è uno degli elementi cardine dell'esperienza di guida a bordo delle Pleiadi.

Durante questo primo contatto abbiamo avuto modo di provare l'auto principalmente in autostrada apprezzando l'erogazione della potenza, fluida e regolare, e l'ottimo impianto frenante considerando che il passaggio tra frenata rigenerativa - in cui si sfrutta il freno motore per ricaricare la batteria - e meccanica tra dischi e pastiglie è impercettibile e al pedale non si sente alcuna differenza. La frenata è potente e si riesce a modulare bene, una qualità che ancora oggi non si ritrova spesso sulle auto elettriche.

Dal tunnel centrale si può poi attivare l’S Pedal, la guida a singolo pedale, con la macchina che togliendo il piede dell’acceleratore rallenta rigenerando. Peccato non arrivi fino a fermare l’auto, ma ciò è voluto per rendere l’esperienza il più simile possibile a quella che si ha alla guida di un’auto termica. Ci sono poi anche le palette al volante che permettono di impostare la frenata rigenerativa su quattro livelli differenti: giocando con il paddle di sinistra, in ingresso curva la macchina frena e carica l’anteriore, contenendo il sottosterzo e garantendo un’uscita più rapida e lineare.

Il cuore di questo primo contatto però ha interessato tutto il comparto "trazione integrale" che abbiamo provato su un percorso in fuoristrada mediamente impegnativo. La Solterra se l'è cavata egregiamente nonostante il peso di oltre 2.000 kg, con la ripartizione della coppia che, alla ruota, si è dimostrata precisa e affidabile non facendo perdere alla gomma nemmeno un centimetro in trazione. Attraverso un tasto sulla consolle centrale si attiva il sistema X-Mode che, in base al terreno su cui si procede, gestisce la ripartizione della coppia per avere sempre il massimo grip.

Nelle discese e nelle salite più impegnative poi è molto utile il sistema Grip Control, una sorta di mantenitore della velocità che può essere impostato su cinque differenti livelli permettendo al guidatore di concentrarsi solo sullo sterzo e non su acceleratore e freno.

Subaru Solterra: prezzi

La nuova Subaru Solterra è già ordinabile nelle concessionarie ad un prezzo base di 59.300 euro incentivi e sconti esclusi con le prime consegne che partiranno già da dicembre 2022. Due gli allestimenti previsti, con la dotazione di serie che è già completissima fin dalla versione d'ingresso: ci sono i sedili anteriori elettrici e riscaldabili, l’infotainment da 12,3” e tutti i sistemi di assistenza alla guida.

Quello superiore costa 4.000 euro in più ed è caratterizzato dai cerchi da 20” al posto di quelli da 18 fuori, dal tetto panoramico, dai sedili in ecopelle e dalla piastra per ricaricare ad induzione il telefono dentro, solo per citare alcuni degli optional più importanti.