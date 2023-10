Il leggero restyling che ha appena interessato la Range Rover Velar è pensato per mantenere attuale il design e le dotazioni dell'elegante SUV fuoristrada britannico che conferma il look lungo, filante e ribassato che lo caratterizza dalla nascita.

L'aggiornamento di metà carriera è anche l'occasione perfetta per saggiare le doti di efficienza della Velar spinta dal motore turbodiesel mild hybrid a 6 cilindri in linea della famiglia Ingenium che sviluppa 300 CV ed è abbinato al classico cambio automatico 8 marce.

Nella prova consumi reali la rinnovata Velar mild hybrid a gasolio registra una media di 5,55 l/100 km (18,02 km/l) e una spesa di 38,52 euro per il gasolio del viaggio di 360 km da Roma a Forlì.

Consumi non esagerati per la categoria

Con questo risultato la nuova Velar diesel da 300 CV finisce nella parte inferiore della classifica consumi reali, categoria auto a gasolio, riuscendo però a far meglio della più compatta Range Rover Evoque D180 AWD Automatica e della Land Rover Discovery D250 MHEV, entrambe a quota 5,90 l/100 km (16,9 km/l).

Range Rover Velar, la vista laterale

Tra i pochi altri grandi SUV diesel che ho provato recentemente riescono a fare meglio della Velar solamente la Mazda CX-60 3,3L e-Skyactiv D M Hybrid Boost 48V RWD (4,80 l/100 km - 20,8 km/l) e le più compatte Mercedes GLC 220d 4Matic Mild Hybrid e Kia Sportage 1.6 CRDi AWD DCT MHEV da 4,25 l/100 km (23,5 km/l).

Spazio, lusso e comfort di grande soddisfazione

L'auto protagonista della prova consumi è una Range Rover Velar Autobiography D300 Mild Hybrid Diesel, la top di gamma offre di serie cerchi in lega da 22", fari pixel LED, tetto panoramico apribile, portellone elettrico, rivestimenti in pelle, sedili anteriori a regolazione elettrica, riscaldabili e rinfrescabili, cruise control adattivo, head-up display e tutti gli ausili alla guida immaginabili.

Range Rover Velar, gli interni

Aggiungendo la vernice metallizzata, il Black Exterior Pack, il tetto nero a contrasto e i vetri oscurati il prezzo di listino dell'esemplare in prova tocca i 110.420 euro. Una cifra importante che permette però di guidare un'auto che offre grandi soddisfazioni sia come guidatore che come passeggero, grande e comoda grazie anche alle sospensioni pneumatiche, scattante e rifinita al meglio come solo le Range Rover sanno essere.

Lunga autonomia

Grazie al serbatoio da 68 litri la Range Rover Velar mild hybrid a gasolio riesce a garantire buone autonomie anche nella guida in città o in autostrada, frangenti in cui i consumi salgono un po', pur senza raggiungere livelli preoccupanti.

Range Rover Velar, la vista posteriore

Con un pieno di gasolio è quindi possibile toccare facilmente i 900 km di percorrenza, arrivando in teoria a superare abbondantemente i 1.000 km di autonomia con una guida molto attenta ai consumi, da economy run.

I consumi nelle varie condizioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 7,4 l/100 km (13,5 km/l)

918 km di autonomia teorica

918 km di autonomia teorica Autostrada: 7,3 l/100 km (13,6 km/l)

924 km di autonomia teorica

924 km di autonomia teorica Economy run: 4,4 l/100 km (22,7 km/l)

1.543 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Range Rover Velar Autobiography D300 Mild Hybrid Diesel Ibrido

(Gasolio) 221 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 2.089 kg 197 g/km

Dati

Vettura: Range Rover Velar Autobiography D300 Mild Hybrid Diesel

Listino base: 105.900 euro

Data prova: 06/10/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 27°/Sereno, 18°

Prezzo carburante: 1,928 euro/l (Gasolio)

Km del test: 848

Km totali all'inizio del test: 1.952

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 81 km/h

Pneumatici: Pirelli Scorpion Zero All Season - 265/40 R22 106Y M+S XL JLR (Etichetta UE: B, B, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 5,55 l/100 km (18,02 km/l)

Computer di bordo: 5,4 l/100 km

Alla pompa: 5,7 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 38,52 euro

Spesa mensile: 85,60 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 187 km

Quanto fa con un pieno: 1.225 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.